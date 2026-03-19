Юноша влиза в групата на Локо

Локомотив Пловдив показа кой вратар ще влезе в групата за предстоящото гостуване на Ботев (Враца) на мястото на Боян Милосавлиевич. Футболист №1 на черно-белите за 2025 година бе наказан за една среща заради натрупани 5 жълти картона от началото на сезона. Двубоят от 27-ия кръг срещу Ботев (Враца) е в неделя (22 март) от 17,30 часа на стадион "Христо Ботев" във Враца.

От "Лаута" публикуваха снимки от тренировката на вратарите. Редом до Боян Милосавлиевич и Петар Зовко в заниманието участваше и юношата Симеон Георгиев. Той е титуляр в отбора на "смърфовете" до 17 години. Именно Георгиев ще бъде резервен вратар във Враца, а под рамката като титуляр ще застане Петар Зовко.