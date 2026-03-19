Легендите Ернесто Хуст и Семи Шилт ще тренират 14 селектирани бойци във Варна

От 18 до 22 март 2026 г. във Варна се провежда четвъртият селективен лагер с покани на международната бойна верига SENSHI. Той се организира специално за избрани състезатели в средна и тежка категория (85+ кг). Поканени са 14 елитни бойци от 7 държави – Германия, Италия, Румъния, Сърбия, Гърция, Камерун и България.

Водещи на тренировъчния процес са две от най-големите имена в световния кикбокс – четирикратните K-1 шампиони Ернесто Хуст и шихан Семи Шилт. Те работят пряко с подбраната група състезатели, споделяйки своя дългогодишен опит на най-високо ниво в тренировъчната база SENSHI Gym.

Сред специално поканените за участие бойци в лагера са европейският шампион на SENSHI до 90 кг Едуард Алексанян, както и румънските бойци в тежка категория Мариус Мунтеану и Флорин Иваное. Други големи имена, избрани да тренират на лагера, са световните шампиони на WAKO PRO Никола Стосич и Александър Конвалов от Сърбия, които ще покажат уменията на балканската школа.

В четвъртия селекционния лагер на SENSHI тренират Даниел Динев, Костадин Кърджалийски и Кристиян Дойчев /България/. В тренировъчния лагер за тежките категории на SENSHI се подготвят също Агон Беляча /Германия/, Лудовико Тоя /Италия/, Алин Kимпан и Лучиан Фатул /Ръмъния/, Александрос Хрисохоидис /Гърция/ и Лоик Нджея /Камерун/.

Програмата включва общо осем тренировъчни сесии, спаринг срещи и практически обмен на опит между участници и инструктори. Основен акцент е поставен върху развитието на силата, синхрона, техническите умения и стратегическото мислене на бойците от по-тежките дивизии.

Ернесто Хуст, известен с прозвището „Мистър Перфектен“, е носител на множество световни титли в кикбокса, савате и муай тай, както и член на борда на директорите на KWU SENSHI. Шихан Семи Шилт е сред най-успешните бойци в историята на K-1 с четири титли от Grand Prix, трикратен шампион на King of Pancrase, двукратен световен Кудо шампион, президент на KWU SENSHI Европа и член на борда на организацията.

Под ръководството на легендите от нидерландската бойна школа Хуст и Шилт участниците в лагера преминават през интензивна четиридневна подготовка. Специализираните тренировъчни модули са насочени към усъвършенстване на бойната техника, тактика и физическа издръжливост – ключови елементи за успех в професионалния ринг.

Лагерът е четвърти по рода си и се провежда по покани, като в него участват 14 доказани професионални бойци от 7 държави. Събитието затвърждава позицията на България и като утвърден център за развитие на бойните спортове и SENSHI като водеща платформа за международна спортна подготовка на високо ниво.