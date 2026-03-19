Свищов ще бъде домакин на републиканското първенство по силов трибой с екипировка

Свищов ще бъде домакин на първия кръг от републиканското първенство по силов трибой с екипировка, което ще се проведе в дунавския град от 3 до 5 април. Надпреварата е част от националния спортен календар, съобщиха от общинския пресцентър.

Шампионатът ще се състои в Спортна зала „Свищов“ и се очаква да събере едни от най-силните състезатели от цялата страна, уточниха от Общината. По думите им в тридневната надпреварата ще вземат участие между 150 и 200 атлети от различни спортни клубове в България. Те ще премерят сили в трите основни дисциплини на силовия трибой – клек, лежанка и мъртва тяга, които определят комплексната сила и издръжливост на трибойците.

Очаква се състезанието да предизвика сериозен интерес както сред любителите на силовите спортове, така и сред жителите и гостите на града, допълниха още от Общината.

През 2025 година общо 130 състезатели участваха в републиканското първенство по класически силов трибой в Кърджали.