Свищов ще бъде домакин на републиканското първенство по силов трибой с екипировка

Очаквайте: Министърът на спорта Димитър Илиев е “Гостът на Sportal.bg”
  • 19 март 2026 | 09:54
Свищов ще бъде домакин на първия кръг от републиканското първенство по силов трибой с екипировка, което ще се проведе в дунавския град от 3 до 5 април. Надпреварата е част от националния спортен календар, съобщиха от общинския пресцентър.

Шампионатът ще се състои в Спортна зала „Свищов“ и се очаква да събере едни от най-силните състезатели от цялата страна, уточниха от Общината. По думите им в тридневната надпреварата ще вземат участие между 150 и 200 атлети от различни спортни клубове в България. Те ще премерят сили в трите основни дисциплини на силовия трибой – клек, лежанка и мъртва тяга, които определят комплексната сила и издръжливост на трибойците.

Очаква се състезанието да предизвика сериозен интерес както сред любителите на силовите спортове, така и сред жителите и гостите на града, допълниха още от Общината.

През 2025 година общо 130 състезатели участваха в републиканското първенство по класически силов трибой в Кърджали.

Още от Други спортове

Илиян Стойнов постигна победа на турнир по бадминтон в Полша

Илиян Стойнов постигна победа на турнир по бадминтон в Полша

  • 18 март 2026 | 17:05
  • 612
  • 0
Боряна Калейн и Красимир Дунев ще бъдат лица на Световното първенство за спортисти със синдром на Даун

Боряна Калейн и Красимир Дунев ще бъдат лица на Световното първенство за спортисти със синдром на Даун

  • 18 март 2026 | 15:13
  • 642
  • 0
София за първи път ще бъде домакин на турнир по китайска бордова игра

София за първи път ще бъде домакин на турнир по китайска бордова игра

  • 18 март 2026 | 12:38
  • 517
  • 0
В Шумен 61 искат да спечелят турнира за Купата на България за шести път

В Шумен 61 искат да спечелят турнира за Купата на България за шести път

  • 17 март 2026 | 20:33
  • 1497
  • 0
Габриела Стоева и Евгени Панев допуснаха поражение на World Tour Super 300

Габриела Стоева и Евгени Панев допуснаха поражение на World Tour Super 300

  • 17 март 2026 | 20:28
  • 768
  • 1
Българските научиха първите си съперници на Европейското първенство по бадминтон

Българските научиха първите си съперници на Европейското първенство по бадминтон

  • 17 март 2026 | 20:26
  • 1153
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Министърът на спорта Димитър Илиев е “Гостът на Sportal.bg”

Министърът на спорта Димитър Илиев е “Гостът на Sportal.bg”

  • 19 март 2026 | 10:18
  • 755
  • 0
Пламен Илиев загатна защо напусна Черно море дни преди мача с Левски

Пламен Илиев загатна защо напусна Черно море дни преди мача с Левски

  • 19 март 2026 | 10:31
  • 1327
  • 0
Лудогорец няма право на грешка във Варна

Лудогорец няма право на грешка във Варна

  • 19 март 2026 | 07:50
  • 4890
  • 45
Кои ще бъдат всички четвъртфиналисти в Лига Европа?

Кои ще бъдат всички четвъртфиналисти в Лига Европа?

  • 19 март 2026 | 08:19
  • 3744
  • 0
Ливърпул си отмъсти на Галатасарай и ще търси реванш срещу ПСЖ

Ливърпул си отмъсти на Галатасарай и ще търси реванш срещу ПСЖ

  • 18 март 2026 | 23:57
  • 68963
  • 82
“Камп Ноу” полудя: Барселона смачка Нюкасъл по изключителен начин

“Камп Ноу” полудя: Барселона смачка Нюкасъл по изключителен начин

  • 18 март 2026 | 21:40
  • 86776
  • 362