Халф на Локомотив (Пловдив) ще защитава цветовете на Палестина

Локомотив (Пловдив) се похвали с национал. Франсиско Политино е получил повиквателна за националния отбор на Палестина за предстоящите контроли на тима. Халфът е роден в Аржентина, но има право да защитава цветовете на Палестина по майчина линия. Това е първа повиквателна за футболиста.

Локо (Пд) започна подготовка за мача с Ботев (Враца)
Локо (Пд) започна подготовка за мача с Ботев (Враца)

Ето какво пишат от Локомотив:

Франсиско Политино получи дебютна повиквателна за националния отбор на Палестина. Предстои той да вземе участие в две проверки на 27 и 31 март.

Политино е роден в Аржентина, но има право да играе за Палестина по майчина линия. Именно тази опция е дала право на футболната федерация да разчита на него.

Палестина ще изиграе две срещи, които са част от приятелски турнир в Мароко. Съперници ще бъдат Бенин и Мавритания.

Желаем успех на Франсиско Политино в предстоящите мачове!

Още от БГ Футбол

Монтана представя днес Орела

Монтана представя днес Орела

  • 17 март 2026 | 11:02
  • 871
  • 2
Станислав Генчев набързо зачеркна едно от новите си попълнения

Станислав Генчев набързо зачеркна едно от новите си попълнения

  • 17 март 2026 | 10:43
  • 1099
  • 2
Хьогмо дава четири почивни дни на Лудогорец след двубоя със Спартак (Варна)

Хьогмо дава четири почивни дни на Лудогорец след двубоя със Спартак (Варна)

  • 17 март 2026 | 10:34
  • 472
  • 0
Лидерът на Югозапад представи нападател с над 100 мача във Втора лига

Лидерът на Югозапад представи нападател с над 100 мача във Втора лига

  • 17 март 2026 | 10:15
  • 617
  • 0
Макун: Чувствам се добре, без никакви болки!

Макун: Чувствам се добре, без никакви болки!

  • 17 март 2026 | 09:24
  • 3196
  • 0
Цървена звезда готов да даде огромна заплата на звезда на ЦСКА

Цървена звезда готов да даде огромна заплата на звезда на ЦСКА

  • 17 март 2026 | 09:07
  • 4089
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Столичен сблъсък за ценни точки в “Надежда“

Столичен сблъсък за ценни точки в “Надежда“

  • 17 март 2026 | 07:26
  • 3628
  • 18
Има ли воля Спортинг за велик обрат, или мечтите на Бодьо ще се превърнат в реалност?

Има ли воля Спортинг за велик обрат, или мечтите на Бодьо ще се превърнат в реалност?

  • 17 март 2026 | 06:29
  • 4942
  • 2
Апоел и Париж ще спорят в София в отложен мач от Евролигата

Апоел и Париж ще спорят в София в отложен мач от Евролигата

  • 17 март 2026 | 07:11
  • 1903
  • 1
Може ли Челси да повтори финала от Мондиала срещу ПСЖ?

Може ли Челси да повтори финала от Мондиала срещу ПСЖ?

  • 17 март 2026 | 07:53
  • 2229
  • 4
Има ли обратен път за Сити, или Реал ще ликува на "Етихад"?

Има ли обратен път за Сити, или Реал ще ликува на "Етихад"?

  • 17 март 2026 | 07:48
  • 3555
  • 10
Арсенал и Байер решават всичко днес

Арсенал и Байер решават всичко днес

  • 17 март 2026 | 07:37
  • 3307
  • 4