Халф на Локомотив (Пловдив) ще защитава цветовете на Палестина

Локомотив (Пловдив) се похвали с национал. Франсиско Политино е получил повиквателна за националния отбор на Палестина за предстоящите контроли на тима. Халфът е роден в Аржентина, но има право да защитава цветовете на Палестина по майчина линия. Това е първа повиквателна за футболиста.

Ето какво пишат от Локомотив:

Франсиско Политино получи дебютна повиквателна за националния отбор на Палестина. Предстои той да вземе участие в две проверки на 27 и 31 март.

Политино е роден в Аржентина, но има право да играе за Палестина по майчина линия. Именно тази опция е дала право на футболната федерация да разчита на него.

Палестина ще изиграе две срещи, които са част от приятелски турнир в Мароко. Съперници ще бъдат Бенин и Мавритания.

Желаем успех на Франсиско Политино в предстоящите мачове!