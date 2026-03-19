Резултати от НХЛ

В ранните часове на 18-и март (четвъртък) редовният сезон на НХЛ на САЩ и Канада предложи програма от шест мача. След техния край лидери в четирите дивизии са Бъфало Сейбърс (Атлантическа), Колорадо Аваланч (Централна), Анахайм Дъкс (Тихоокеанска), Каролина Хърикейнс (Столична).

ЕТО КАК ЗАВЪРШИХА ВСИЧКИ СРЕЩИ ТАЗИ НОЩ:

Каролина Хърикейнс - Питсбърг Пенгуинс 6:5* след продължение - 5:5 (1:0 1:1 3:4) в редовното време, 1:0 в продължението

Ню Йорк Рейнджърс - Ню Джърси Девилс 3:6 (1:2 1:1 1:3)

Вашингтон Кепиталс - Отава Сенатърс 4:1 (0:0 2:0 2:1)

Калгари Флеймс - Сент Луис Блус 3:1* след продължение и дузпи - 1:1 (1:0 0:1 0:0) в редовното време, 0:0 в продължението, 0:2 при дузпите

Колорадо Аваланч - Далас Старс 1:2* след продължение и дузпи - 1:1 (1:0 0:1 0:0) в редовното време, 0:0 в продължението, 0:1 при дузпите

Анахайм Дъкс - Филаделфия Флайърс 2:3* след продължение - 2:2 (0:1 1:1 1:2) в редовното време, 0:1 в продължението

В утрешния 18-и март (четвъртък) програмата на НХЛ ще продължи с още 11 срещи, като първите четири от тях ще започнат в 1:00 часа българско време. В 3:00 часа пък ще започне много интересен сблъсък между Едмънтън Ойлърс и Флорида Пантърс, които се срещнаха във финалните серии на Купа "Стенли" през последните две години.