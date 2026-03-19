Бранител се завръща за реванша на Палас в Лигата на конференциите

Бранител се завръща за реванша на Палас в Лигата на конференциите

Колумбийският защитник на Кристъл Палас Даниел Муньос се е завърнал след контузия и се включи на пълни обороти в днешната тренировка, за да подсили „орлите“ за срещата от турнира в Лигата на Конференциите срещу АЕК (Ларнака).

Левият бранител, който в последните две години е един от най-солидните футболисти на Палас, получи лоша контузия в рамото преди две седмици в мача с Тотнъм. И логично пропусна първата среща в това противопоставяне преди седмица в Лондон, както и нулевото равенство през уикенда с Лийдс.

Матета се завърна, но не успя да помогне на Кристъл Палас да превземе вратата на АЕК Ларнака
Матета се завърна, но не успя да помогне на Кристъл Палас да превземе вратата на АЕК Ларнака

Но мениджърът на Кристъл Палас Оливер Глазнер разкри, че 29-годишният футболист е в групата за реванша в Кипър утре. В същото време вратарят Дийн Хендерсън все още отсъства поради заболяване.

„Даниел Муньос е добре и може да играе. Дийн Хендерсън за съжаление не. Той все още не е добре. Така че решихме, че ще остане в Лондон. Като цяло ситуацията е ОК, нямаме други контузии“, каза Гласнер на пресконференцията си преди мача.

Феновете на тима бяха доста разочаровани от факта, че в два поредни мача тимът не успя да вкара нито един гол. Глазнер обаче няма притеснения.

„Имаме си нашата увереност, защото винаги създаваме положения. Гледахме първия мач и видяхме, че бяхме по-доминиращия отбор. Реално срещата можеше и трябваше да завърши 2:0, но не стана така. 0:0 е и утре така ще започне, а победителят ще вземе класирането на четвъртфинала“.

Срещата ще бъде в Ларнака в днешния 19-и март (четвъртък) от 19:45 часа, а главен съдия е Алияр Агаев от Азербайджан.

