Бранител се завръща за реванша на Палас в Лигата на конференциите

Колумбийският защитник на Кристъл Палас Даниел Муньос се е завърнал след контузия и се включи на пълни обороти в днешната тренировка, за да подсили „орлите“ за срещата от турнира в Лигата на Конференциите срещу АЕК (Ларнака).

Левият бранител, който в последните две години е един от най-солидните футболисти на Палас, получи лоша контузия в рамото преди две седмици в мача с Тотнъм. И логично пропусна първата среща в това противопоставяне преди седмица в Лондон, както и нулевото равенство през уикенда с Лийдс.

Но мениджърът на Кристъл Палас Оливер Глазнер разкри, че 29-годишният футболист е в групата за реванша в Кипър утре. В същото време вратарят Дийн Хендерсън все още отсъства поради заболяване.

„Даниел Муньос е добре и може да играе. Дийн Хендерсън за съжаление не. Той все още не е добре. Така че решихме, че ще остане в Лондон. Като цяло ситуацията е ОК, нямаме други контузии“, каза Гласнер на пресконференцията си преди мача.

Феновете на тима бяха доста разочаровани от факта, че в два поредни мача тимът не успя да вкара нито един гол. Глазнер обаче няма притеснения.

„Имаме си нашата увереност, защото винаги създаваме положения. Гледахме първия мач и видяхме, че бяхме по-доминиращия отбор. Реално срещата можеше и трябваше да завърши 2:0, но не стана така. 0:0 е и утре така ще започне, а победителят ще вземе класирането на четвъртфинала“.

Срещата ще бъде в Ларнака в днешния 19-и март (четвъртък) от 19:45 часа, а главен съдия е Алияр Агаев от Азербайджан.