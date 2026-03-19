Контузия вади Баркола от игра за няколко седмици

Крилото на Пари Сен Жермен Брадли Баркола получи контузия във втория мач от осминафиналите на Шампионската лига срещу Челси, спечелен с 3:0 във вторник. Французинът беше заменен принудително в 59-ата минута от Дезире Дуе.

Европейският клубен шампион обяви, че Баркола е получил разтежение на десния глезен и заяви, че ще отсъства от игра през следващите няколко седмици.

Вестник Екип съобщава, че футболистът ще отсъства от терена приблизително за един месец. Има голяма вероятност крилото да пропусне и двете срещи от четвъртфиналите в Шампионската лига. Парижани ще играят срещу Галатасарай или Ливърпул в следващия кръг от елиминациите в най-силния клубен турнир в света. 23-годишният Баркола няма да участва в контролата на Франция с Бразилия в края на март.

