  Контузия вади Баркола от игра за няколко седмици

Контузия вади Баркола от игра за няколко седмици

  • 19 март 2026 | 02:23
Контузия вади Баркола от игра за няколко седмици

Крилото на Пари Сен Жермен Брадли Баркола получи контузия във втория мач от осминафиналите на Шампионската лига срещу Челси, спечелен с 3:0 във вторник. Французинът беше заменен принудително в 59-ата минута от Дезире Дуе.

ПСЖ изнесе лекция на Челси в Лондон
ПСЖ изнесе лекция на Челси в Лондон

Европейският клубен шампион обяви, че Баркола е получил разтежение на десния глезен и заяви, че ще отсъства от игра през следващите няколко седмици.

Луис Енрике: Много съм горд от резултата и начина ни на игра
Луис Енрике: Много съм горд от резултата и начина ни на игра

Вестник Екип съобщава, че футболистът ще отсъства от терена приблизително за един месец. Има голяма вероятност крилото да пропусне и двете срещи от четвъртфиналите в Шампионската лига. Парижани ще играят срещу Галатасарай или Ливърпул в следващия кръг от елиминациите в най-силния клубен турнир в света. 23-годишният Баркола няма да участва в контролата на Франция с Бразилия в края на март.

Още от Футбол свят

Байерн чака битките срещу Реал Мадрид след нов бой по Аталанта

Байерн чака битките срещу Реал Мадрид след нов бой по Аталанта

  • 18 март 2026 | 23:55
  • 18650
  • 29
Тотнъм опита всичко, но Атлетико постигна целта си

Тотнъм опита всичко, но Атлетико постигна целта си

  • 18 март 2026 | 23:52
  • 16768
  • 7
Ливърпул си отмъсти на Галатасарай и ще търси реванш срещу ПСЖ

Ливърпул си отмъсти на Галатасарай и ще търси реванш срещу ПСЖ

  • 18 март 2026 | 23:57
  • 35487
  • 73
“Камп Ноу” полудя: Барселона смачка Нюкасъл по изключителен начин

“Камп Ноу” полудя: Барселона смачка Нюкасъл по изключителен начин

  • 18 март 2026 | 21:40
  • 56281
  • 346
Брага прегази палача на Лудогорец след поражение в първата среща

Брага прегази палача на Лудогорец след поражение в първата среща

  • 18 март 2026 | 19:55
  • 3550
  • 6
Анди Керъл стана играещ мениджър

Анди Керъл стана играещ мениджър

  • 18 март 2026 | 19:49
  • 2220
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ливърпул си отмъсти на Галатасарай и ще търси реванш срещу ПСЖ

Ливърпул си отмъсти на Галатасарай и ще търси реванш срещу ПСЖ

  • 18 март 2026 | 23:57
  • 35487
  • 73
“Камп Ноу” полудя: Барселона смачка Нюкасъл по изключителен начин

“Камп Ноу” полудя: Барселона смачка Нюкасъл по изключителен начин

  • 18 март 2026 | 21:40
  • 56281
  • 346
Байерн чака битките срещу Реал Мадрид след нов бой по Аталанта

Байерн чака битките срещу Реал Мадрид след нов бой по Аталанта

  • 18 март 2026 | 23:55
  • 18650
  • 29
Тотнъм опита всичко, но Атлетико постигна целта си

Тотнъм опита всичко, но Атлетико постигна целта си

  • 18 март 2026 | 23:52
  • 16768
  • 7
Илиан: Левски води заслужено, Пламен Илиев си тръгна без да си кажем "довиждане"

Илиан: Левски води заслужено, Пламен Илиев си тръгна без да си кажем "довиждане"

  • 18 март 2026 | 19:48
  • 44603
  • 34
Обявиха кога ще е дербито между ЦСКА и Левски

Обявиха кога ще е дербито между ЦСКА и Левски

  • 18 март 2026 | 14:31
  • 33548
  • 101