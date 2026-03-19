Български сблъсък на тенис турнира в Бадалона

Националът на България за Купа „Дейвис“ Илиян Радулов се класира за втория кръг на сингъл и за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Бадалона (Испания) с награден фонд 30 хил. долара.

20-годишният българин победи на сингъл представителя на домакините Давид Нахаро с 6:4, 6:2 за 90 минути.

Радулов поведе с 3:0 по пътя към успеха в първия сет, а във втората част взе аванс от 5:0 и без проблеми затвори мача.

Във втория кръг Радулов ще се изправи срещу номер 2 в схемата Макс Кашниковски (Полша).

Националът достигна и до четвъртфиналите в надпреварата на двойки. Радулов и Ярослав Демин (Русия) спечелиха срещу Николас Рафаел Голдберг Алвиани (Испания) и Беноа Торк (Белгия) с 6:2, 6:0 за 54 минути.

За място на полуфиналите Радулов и Демин ще играят срещу друг българин - Леонид Шейнгезихт и Кузей Чекирге (Турция). Шейнгезихт и Чекирге спечелиха на старта при дуетите срещу Жорди Плана (Испания) и Оливер Вайскап (Германия) с 6:1, 6:1 за 44 минути.

Шейнгезихт отпадна в първия кръг на сингъл след загуба с 3:6, 2:6 от водача в схемата Матис Ерхар (Франция). Преди това той записа три победи в квалификациите.