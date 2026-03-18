Голям боксов мач в Плевен: Пепелянката се връща на ринга у дома

  • 18 март 2026 | 18:16
На 25 април 2026 г. Плевен ще бъде домакин на едно от най-очакваните боксови събития в България. В зала „Балканстрой“ бившият световен шампион Йосиф Панов – Пепелянката ще се завърне на ринга в родния си град.

Срещата на Панов ще бъде в 8 рунда по 3 минути, като срещу него ще се изправи международен съперник с над 10 победи в професионалния бокс – гаранция за сериозен и оспорван сблъсък.

След години на успехи в България и чужбина, Панов е на прага да реализира една от най-големите си мечти – да се бие пред пълна зала в родния си град Плевен.

„Да се бия пред родна публика в Плевен е нещо, за което съм мечтал дълго време. Това ще бъде специална вечер – за мен и за всички, които са били зад мен през годините“, сподели Йосиф Панов.

Йосиф Панов е не само сред водещите имена в българския професионален бокс, но и символ на спортния дух на града. През 2024 г. той беше удостоен със званието „Почетен гражданин на град Плевен“ с единодушно решение на Общинския съвет – признание за неговите високи спортни постижения и принос към развитието на спорта.

Сред най-значимите моменти в кариерата му са:

– Световна титла на UBO в полусредна категория, спечелена през октомври 2023 г. след победа над французина Санди Месауд

– Интернационална титла на UBO

– Утвърждаване като едно от най-разпознаваемите имена в професионалния бокс в България

Известен със своя техничен стил, силен характер и непримиримост на ринга, Панов печели уважението както на феновете, така и на специалистите.

През последните години имаше няколко опита тази галавечер в Плевен да стане реалност, но обстоятелствата не позволиха това да се случи. Днес обаче всичко вече е факт – датата е фиксирана, залата е запазена, а организацията е в активна фаза.

Очаква се събитието да предизвика сериозен интерес и да събере фенове на бокса от цялата страна.

Допълнителна информация за участниците в галавечерта и билетите ще бъде обявена съвсем скоро.

Димчо Димчев: Новите покани към националите по борба са със старото съдържание

  • 18 март 2026 | 17:24
Представители на 50 спортни клуба внесоха подписка в БФБорба с искане за свикване на извънредно Общо събрание за смяна на ръководството и устава

  • 18 март 2026 | 17:10
Поканиха борците на ЦСКА да тренират с националния отбор

  • 18 март 2026 | 12:53
Журналист твърди, че Джошуа и Фюри са уредили битката

  • 17 март 2026 | 02:27
Галин Димов: Да подам оставка? Никога! Дал съм си живота за този спорт!

  • 16 март 2026 | 19:15
Оскар Де Ла Оя залага на Еди Хърн в боксов мач срещу Дейна Уайт

  • 16 март 2026 | 17:09
Обявиха кога ще е дербито между ЦСКА и Левски

  • 18 март 2026 | 14:31
Левандовски и Гордън са титуляри (съставите)

  • 18 март 2026 | 18:38
Стоичков и Бойко Величков дават съвместна пресконференция за бъдещето на ЦСКА

  • 18 март 2026 | 12:43
УЕФА глоби с 20 000 евро футболист заради грозна изцепка след Лудогорец - Ференцварош

  • 18 март 2026 | 12:03
Витомир Вутов: Ще правим всичко възможно да спасим футбола в Ловеч

  • 18 март 2026 | 13:40
СК към БФС обясни за мелето на Лудогорец - ЦСКА и видя грешка, но не фатална, на Берое - Левски

  • 18 март 2026 | 11:13
