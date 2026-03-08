Популярни
  2. Родопа (Смолян)
  3. Теодор Стефанов за равенството на Родопа в Карлово

Теодор Стефанов за равенството на Родопа в Карлово

  • 8 март 2026 | 11:15
  • 229
  • 0
Теодор Стефанов за равенството на Родопа в Карлово

Вчера, Левски (Карлово) и гостуващия му Родопа (Смолян) завършиха 1:1. Срещата е от 23-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

Хикс в Карлово
Хикс в Карлово

Теодор Стефанов, играещ треньор на смолянския тим, коментира хикса пред клубния сайт.

„Борихме се и играхме добре. Имахме своите положения и можеше да спечелим мача. В интерес на истината обаче, след като допуснахме лесен гол от статично положение, в края на срещата можеше и да загубим.

Положителното в двубоя е добрата игра на отбора ни, особено на фона на предишното ни гостуване в Ямбол“.

