Свалят цените на картите за лифт в ски зона Банско

Любителите на зимните спортове ще могат да се възползват от намалението през цялата пролетна ваканция на децата, а също така и по време на великденските празници.

Дневната карта за лифт съоръженията ще бъде намалена от 59 на 45 евро за възрастни, тази за студенти и пенсионери - на 40 евро, а за деца - на 20 евро.

Ски сезонът ще продължи до 12 април, включително. В момента има достатъчно сняг, всички лифтове работят, а пистите се обработват постоянно.