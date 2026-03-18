Ива Иванова стартира с победа в Египет, Шиникова отпадна

Ива Иванова се класира за втория кръг на сингъл на турнира на твърди кортове в Шарм Ел Шейх (Египет) с награден фонд 15 000 долара. Поставената под номер 5 в схемата българка победи на старта участващата с "уайлд кард" Виктория Капсия (Швейция) с 6:1, 6:2 за 73 минути.

Следващата й съперничка ще бъде китайката Шъюй Е.

Номер 1 в схемата Изабелла Шиникова загуби в първия кръг от Устиния Лекомцева (Русия) с 3:6, 6:3, 3:6 за час и 54 минути.

34-годишната Шиникова и Йоана Монева записаха поражения и в надпреварата на двойки.

Междувременно, Пьотр Нестеров и Олександър Овчаренко (Украйна), четвърти поставени, започнаха с успех в турнира на двойки на твърда настилка в Ираклион (Гърция) с награден фонд 25 000 долара. Те сразиха американците Алекс Джоунс и Майлс Джоунс с 6:2, 6:2 и се класираха на 1/4-финалите.

Антъни Генов и Джайлс Хъси (Великобритания), които са номер 1 при дуетите, пък трябва да стартират по-късно днес по програма срещу италианците Фаусто Табако и Джорджо Табако, но в момента срещите от състезанието са прекъснати заради дъжд.