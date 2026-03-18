Деклан Райс: Специално е, че Арсенал е на пореден четвъртфинал

Полузащитникът на Арсенал Деклан Райс, който беше избран за Играч на мача срещу Байер Леверкузен в Шампионската лига във вторник, заяви, че е доволен от представянето си. Арсенал победи с 2:0 в реванша и отстрани германския тим с общ резултат 3:1, класирайки се за четвъртфиналите.

„Много съм горд и наистина доволен от представянето си, достигането до още един четвъртфинал е наистина специално. Беше страхотна вечер за играчите и целия клуб. Имахме пълна вяра, че ще спечелим. Имаме много какво да очакваме с нетърпение“, каза Райс, цитиран от БТА.

Попитан за гола си, с който удвои преднината на Арсенал на 2:0, Деклан Райс отговори: „Завършекът бе невероятен, но не си спомням много, тъй като всичко се случи за части от секундата. Да поведем с 2:0 срещу такъв отбор беше от решаващо значение, защото те бяха реална заплаха. Бях наистина доволен от гола и представянето.“

Колкото до сблъсъка със Спортинг (Лисабон) на четвъртфиналите в Шампионската лига, футболистът на Арсенал коментира: „В тази фаза се изправяме срещу най-добрите отбори и ще бъде наистина трудно. Очакваме съперник, който ще играе атакуващ футбол, така че ще бъдем готови за всичко, което ни се предложи.“