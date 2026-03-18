Илиян Радулов не даде сет на испанец в Бадалона

Националът на България за Купа "Дейвис" Илиян Радулов се класира за втория кръг на сингъл на турнира на клей в Бадалона (Испания) с награден фонд от 30 000 долара. 20-годишният българин победи с 6:4, 6:2 представителя на домакините Давид Нахаро. Срещата продължи 90 минути.

Радулов поведе с 3:0 по пътя към успеха в първия сет, който спечели с 6:4. Българинът дръпна с 5:0 във втората част и я затвори убедително при 6:2.

Във втория кръг Радулов ще се изправи срещу поставения под номер 2 в схемата Макс Касниковски (Полша).

Националът ще участва и в надпреварата на двойки. Радулов и Ярослав Демин (Русия) ще играят в първия кръг срещу третите поставени украинци Олег Приходко и Ерик Ваншелбойм.

Леонид Шейнгезихт пък отпадна в първия кръг на сингъл след загуба с 3:6, 2:6 от водача в схемата Матис Ерхар (Франция). Преди това той записа три победи в квалификациите.

