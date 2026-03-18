Игор Кесар: Няма нищо по-хубаво от това да правиш нещо, което обичаш

Центърът на Миньор 2015 Игор Кесар заслужи званието Watch24-MVP на месец февруари в Sesame Национална Баскетболна Лига. Това е първа такава награда за центъра на перничани през 2025/2026.

Игор Кесар сподели как приема приза, какви са целите му с Миньор 2015 и други любопитни подробности около себе си. Ето какво разказа той пред NBL.Basketball.bg:

- Бяхте избран за MVP на месец февруари в Sesame НБЛ. Как приемате тази награда?

- За мен няма нищо по-хубаво от това да правиш нещо, което обичаш и да бъдеш възнаграден за упорития си труд и усилия по пътя.

- Вие си сте сред основните фигури в Миньор 2015 този сезон. Каква е тайната на силното ви представяне?

- Просто гледам всеки път, когато стъпвам на терена, да давам най-доброто от себе си и да помагам на отбора с каквото мога.

- Как се чувствате в Перник? Разкажете ни как преминава един ваш ден и имате ли любимо място?

- Перник е наистина красив. Хората в клуба направиха всичко, за да се чувстваме аз и семейството ми чудесно тук. Денят започва рано сутрин, като се има предвид, че имам две деца и се свежда до отговорности около тях, а разбира се, има и тренировки.

Нямам специално любимо място. Харесва ми, когато времето е хубаво и мога да излизам навън със семейството ми.

- Миньор 2015 вече има 10 победи в първенството. Какви са вашите лични цели за този сезон?

- Личните ми цели винаги са високи. Вярвам, че всеки професионален спортист винаги трябва да си поставя високи цели.

- Какъв е като треньор Ивица Вукотич и какво изисква от вас като играчи?

- Познавам Ивица още от времето, когато беше играч. Като треньор той е всеотдаен, отдаден, решителен и човек, който знае какво прави. Иска всеки от нас да стане по-добър играч и безкористно споделя знанията си. Обръща много внимание на младите играчи, което се вижда в нашия отбор.

- Какво бихте казали на привържениците в Перник, които ви подкрепят?

- Искам да им благодаря за подкрепата до момента. Бих искал и да ги призова да продължават да ни подкрепят колкото се може повече.

- Коя е любомата ви храна и имате ли специален ритуал преди мач?

- Любимата ми храна - пържени картофи и хубаво месо.

Нямам специален ритуал, просто се опитвам да се съсредоточа върху това, което следва.

- Носите №8 на екипа си. Защо избрахте именно него?

- Когато получих първия си екип през 1999 г., на него бе изписан №8 и оттогава е точно този номер.

- Какво бихте казали на децата, които ви гледат в залата и искат да станат като вас?

- Искам да им кажа да вярват в себе си, да работят здраво и никога да не се отказват. Един лошо изигран мач не те прави лош играч, както и един добре изигран мач не те прави добър играч.

Снимка: Sesame НБЛ