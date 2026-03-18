Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Кремонезе
  3. Кремонезе се раздели със специалист по оцеляване в Серия "А"

Кремонезе се раздели със специалист по оцеляване в Серия "А"

  • 18 март 2026 | 14:50
  • 335
  • 0
Кремонезе се раздели със специалист по оцеляване в Серия "А"

От Кремонезе официално обявиха освобождаването на Давиде Никола като старши треньор на отбора.

До раздялата с опитния наставник се стигна след негативната поредица от 15 мача без успех в Серия "А" (четири равенства и 11 загуби при голова разлика 5:27). Така Никола не успя да се задържи цял сезон в Кремонезе, тръгвайки си след общо пет победи, девет ремита и 16 поражения. Той оставя тима в зоната на изпадащите в първенството и по-точно на 18-ата позиция с актив от 24 точки или на три от 17-ия Лече. 53-годишният специалист досега е спасявал шест различни отбора от изпадание от италианския елит, завършвайки на спасителното 17-о място с Кротоне (2016/17), Дженоа (2019/20), Торино (2020/21), Салернитана (2021/22) и Емполи (2023/24), както и на 15-ото с Каляри (2024/25).

За негов наследник начело на “гриджоросите” е избран Марко Джампаоло с договор до лятото на 2027-а, като любопитното е, че, за да бъде назначен, той трябваше да прекрати контракта си с прекия конкурент Лече, който изведе до спасение в последния кръг на миналия сезон, но след това беше заменен от Еузебио Ди Франческо.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

