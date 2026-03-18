  • 18 март 2026 | 14:22
Кузманов допусна ранно поражение в Задар

Втората ракета на България Димитър Кузманов допусна поражение в първия кръг на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 75" в хърватския град Задар с награден фонд 97640 евро.

32-годишният пловдивчанин отстъпи пред поставения под номер 3 Артюр Жеа (Франция) с 6:4, 2:6, 3:6 за два часа и 12 минути на корта.

Срещата беше прекъсната след втория сет вчера и се доигра днес. В решителната трета част Жеа взе подаването на българина в четвъртия гейм и затвори срещата с втория си мачбол.

21-годишния Жеа, който е 144-и в класацията на АТП, постигна втори успех в четири мача срещу Кузманов.

В надпреварата участва още Динко Динев, който загуби в първия кръг на квалификациите.

Снимки: Imago

