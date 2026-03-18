  Нестеров се класира за втория кръг в Гърция

Нестеров се класира за втория кръг в Гърция

  • 18 март 2026 | 13:30
Нестеров се класира за втория кръг в Гърция

Националът на България за Купа „Дейвис“ Пьотр Нестеров се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Ираклион (Гърция) с награден фонд 25 хиляди долара.

Нестеров надделя над украинския квалификант Володимир Якубенко със 7:6(2), 6:0 след 102 минути игра.

23-годишният българин пропусна два сетбола в десетия гейм при подаване на съперника, но все пак спечели първата част, в която на три пъти изоставаше с пробив, с убедително представяне в тайбрека. Във втория сет той не даде дори гейм на съперника, за да триумфира.

Така за място на четвъртфиналите Нестеров ще се изправи срещу номер 7 в схемата Лука Потенца (Италия).

В надпреварата на двойки българинът и Олександър Овчаренко (Украйна) са четвърти поставени и започват срещу американците Алекс Джоунс и Майлс Джоунс.

Антъни Генов и Джайлс Хъси (Великобритания), които са номер 1 при дуетите, пък стартират срещу италианците Фаусто Табако и Джорджо Табако.

Още от Тенис

София Кенин отпадна безславно в Маями

София Кенин отпадна безславно в Маями

  • 18 март 2026 | 10:42
  • 402
  • 0
Маями е ключов за битката за върха в ранглистата между Алкарас и Синер

Маями е ключов за битката за върха в ранглистата между Алкарас и Синер

  • 18 март 2026 | 10:06
  • 1409
  • 0
Изключително важен мач за Григор Димитров в Маями

Изключително важен мач за Григор Димитров в Маями

  • 18 март 2026 | 09:34
  • 5998
  • 2
Тони Надал за Алкарас: Срещу него всички рискуват повече

Тони Надал за Алкарас: Срещу него всички рискуват повече

  • 17 март 2026 | 15:15
  • 797
  • 2
Наказаха бившия номер 1 на Австралия за допинг

Наказаха бившия номер 1 на Австралия за допинг

  • 17 март 2026 | 13:13
  • 1276
  • 1
Карлос Алкарас си татуира кенгуру

Карлос Алкарас си татуира кенгуру

  • 17 март 2026 | 11:59
  • 975
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Стоичков и Бойко Величков дават съвместна пресконференция за бъдещето на ЦСКА

Стоичков и Бойко Величков дават съвместна пресконференция за бъдещето на ЦСКА

  • 18 март 2026 | 12:43
  • 9192
  • 35
УЕФА глоби с 20 000 евро футболист заради грозна изцепка след Лудогорец - Ференцварош

УЕФА глоби с 20 000 евро футболист заради грозна изцепка след Лудогорец - Ференцварош

  • 18 март 2026 | 12:03
  • 9623
  • 10
Витомир Вутов: Ще правим всичко възможно да спасим футбола в Ловеч

Витомир Вутов: Ще правим всичко възможно да спасим футбола в Ловеч

  • 18 март 2026 | 13:40
  • 2946
  • 2
СК към БФС обясни за мелето на Лудогорец - ЦСКА и видя грешка, но не фатална, на Берое - Левски

СК към БФС обясни за мелето на Лудогорец - ЦСКА и видя грешка, но не фатална, на Берое - Левски

  • 18 март 2026 | 11:13
  • 10597
  • 14
Шампионска лига ще си остане голямото разочарование на Гуардиола в Ман Сити

Шампионска лига ще си остане голямото разочарование на Гуардиола в Ман Сити

  • 18 март 2026 | 08:18
  • 12622
  • 20
Изключително важен мач за Григор Димитров в Маями

Изключително важен мач за Григор Димитров в Маями

  • 18 март 2026 | 09:34
  • 5998
  • 2