Нестеров се класира за втория кръг в Гърция

Националът на България за Купа „Дейвис“ Пьотр Нестеров се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Ираклион (Гърция) с награден фонд 25 хиляди долара.

Нестеров надделя над украинския квалификант Володимир Якубенко със 7:6(2), 6:0 след 102 минути игра.

23-годишният българин пропусна два сетбола в десетия гейм при подаване на съперника, но все пак спечели първата част, в която на три пъти изоставаше с пробив, с убедително представяне в тайбрека. Във втория сет той не даде дори гейм на съперника, за да триумфира.

Така за място на четвъртфиналите Нестеров ще се изправи срещу номер 7 в схемата Лука Потенца (Италия).

В надпреварата на двойки българинът и Олександър Овчаренко (Украйна) са четвърти поставени и започват срещу американците Алекс Джоунс и Майлс Джоунс.

Антъни Генов и Джайлс Хъси (Великобритания), които са номер 1 при дуетите, пък стартират срещу италианците Фаусто Табако и Джорджо Табако.