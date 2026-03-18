Наши гимнастички ще участват на турнири в Атина, Любляна и Марбея

Български състезателки по художествена гимнастика ще участват на международни турнири в Атина, Любляна и Марбея през уикенда, съобщават от БФХГ.

В Атина (Гърция), на 11-ото издание на международната надпревара Aphrodite Cup (20-22 март), България ще бъде представена при девойките Деа Емилова, Сияна Алекова и Александра Петрова, а при жените от Дара Стоянова, Олександра Шалуева и Алекса Рашева.

С тях ще пътуват личните треньори Кристина Илиева, Божидара Рачева, Гергана Ботева Тлайс, Силвия Стойнева, Боряна Калейн, както и съдията Цвета Кузмова.

В Любляна (Словения), на 38-ото издание на FIG & Non-FIG Tournament (20-22 март), за България ще играят девойките Антоанета Цанкова и Анастасия Пономаренко, водени от техните треньори Николай Боев и Светлана Юриевна. Съдия за България е Ина Делчева Мерингер.

В Марбея (Испания) на 21 и 22 март възпитаничката на Филипа Филипова Анастасия Калева ще направи своя дебют в сериите Гран При. Съдия за България е Рада Вражева.