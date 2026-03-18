  • 18 март 2026 | 12:50
FlyQuest привлича силна петица във VALORANT

Северноамериканската организация FlyQuest скоро може да привлече петицата на sleepers, която към момента се състезава във VALORANT Challengers League NA, твърдят от Sheep Esports

Съставът впечатлява още от квалификациите за сезона, където спечели всички мачове, а впоследствие достигна до плейофите във VCL NA с баланс от 4 победи и една загуба. Там тимът победи NRG, но впоследствие отпадна.

Очаква се това да бъде новият основен проект за FlyQuest във VALORANT - освен досегашният им отбор, който се състезава в женското направление - Game Changers.

