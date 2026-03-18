София за първи път ще бъде домакин на турнир по китайска бордова игра

София за първи път ще бъде домакин на международен турнир по бордовата игра го. Това съобщиха от Българска го асоциация (БГА).

Надпреварата, която носи името 1st Sofia Go Open, ще се проведе на 20 и 21 март (събота и неделя) в Института "Конфуций" на бул. "Тодор Александров" и ще събере играчи от България и чужбина, обичащи мисловните спортове.

"Това е първото издание на Sofia Open Go и е амбициозен опит да се възроди традицията от турнирните в България и да се постави София отново на европейската го карта", заявиха организаторите.

Турнирът е отворен за играчи от всички нива и ще се проведе по правила на Европейската го федерация (EGF), като предоставя възможност за натрупване на рейтинг точки. Състезанието ще премине в пет кръга по системата Мак-Махон, а играчите ще играят на професионални дъски 19*19.

За най-добре представилите се ще има парични и предметни награди, а записването за турнира продължава онлайн.

"Това е важен момент за българската го общност. След години на по-малки локални събития, София отново ще посрещне международен турнир от висок клас. Каним всички медии да отразят събитието и да помогнат да популяризираме го сред по-широка публика“, споделиха от ръководството на БГА.