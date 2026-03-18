Кълъмбъс продължи страхотната си серия в НХЛ

Отборът на Кълъмбъс Блу Джакетс увеличи на десет серията си от поредни мачове с поне една спечелена точка, след като се наложи с 5:1 при домакинството си на лидера в Източната конференция на Националната хокейна лига Каролина Хърикейнс.

"Сините якета" взеха солиден аванс още в първата третина, след като голове при числено превъзходство на леда на Мейсън Марчмънт и Чарли Койл. Именно Койл бе и "Играч на мача" за домакините, след като добави и три асистенции на сметката си.

Андрей Свечников успя да върне Каролина в срещата с точно попадение малко повече от пет минути преди края на втората третина, но с два гола на Дантън Хайнен и Дентън Матейчук в рамките на 34 секунди Кълъмбъс поведе с 4:1 още преди края на периода.

В заключителните 20 минути падна само още един гол, като той бе дело на Матю Оливър за крайното 5:1.

С успеха Кълъмбъс събра 81 точки и се доближи само на една от Детройт Ред Уингс, който е осми и държи последната квота, даваща право за участие в плейофите в Източната конференция.

Тимът на Каролина е лидер с 90 точки, но толкова вече има и съставът на Бъфало Сейбърс, който се наложи с 2:0 като гост на Вегас Голдън Найтс.

"Сабите" стигнаха до успеха с голове на Джош Доън в първата третина и Джош Норис на празна врата в края, а вратарят Уко-Пека Лууконен направи 28 спасявания за първия си "шътаут" през сезона и общо осми в кариерата в НХЛ. За Бъфало победата е десета в 11 мача след края на Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо.

Домакините от Лас Вегас пък пропуснаха шанса да се върнат на върха в Тихоокеанската дивизия и са трети със 76 точки, с точка по-малко от отборите на Анахайм Дъкс и Едмънтън Ойлърс, който тази нощ спечели с 5:3 при домакинството си на Сан Хосе Шаркс. Цели 13 играчи на "нефтодобивниците" записаха поне една точка в срещата за втората поредна победа на канадския тим, а вратарят Конър Инграм направи 27 спасявания.

Сан Хосе поведе в резултата чрез бранителя Дмитри Орлов в осмата минута на мача, но още до 15-ата Едмънтън реализира три поредни попадения чрез Райън Нюджънт-Хопкинс, Конър Мърфи и Васили Подколзин.

Гостите реагираха във втората третина и стигнаха до изравняване за 3:3 с точни изстрели на Павол Регенда и Кийфър Шърууд, но усилията им останаха невъзнаградени.

В последната третина Макс Джоунс и Зак Хайман вкараха за тима на Едмънтън, който така стигна до 34-тата си победа през сезона.

В други по-интересни мачове от тази нощ Монреал Канейдиънс спечели с 3:2 при домакинството си на Бостън Брюинс след гол на Коул Кофийлд 22 секунди преди края на продължението, Тампа Бей Лайтнинг се наложи с 6:2 при гостуването си на Сиатъл Кракън след три гола и две асистенции на руския нападател Никита Кучеров, а шампионът Флорида Пантърс остана на предпоследното 15-о място в Източната конференция след поражение с 2:5 като гост на Ванкувър Канъкс.

Снимки: Imago