Ван де Вен: Пишат се измислици и феновете им вярват

  • 17 март 2026 | 17:35
  • 363
  • 0

Защитникът на Тотнъм Мики ван де Вен опроверга някои твърдения, които се появиха в английските медии. Той заяви, че на играчите им е тежко, но не са се отказали и продължават да се раздават за клуба. Утре "шпорите" се изправят срещу Атлетико Мадрид в реванш от осминафиналите на Шампионската лига, след като загубиха с 2:5 първия мач.

"Разбира се, че видях какво се пише. Понякога се казват неща, които... не знам как ги измисляте. Като това, че играчите са се отказали. Не е вярно. Онзи ден прочетох, че един футболист ще напусне и не му пука. Това са пълни глупости. Абсолютна измислица, но феновете започват да вярват и то създава по-големи проблеми. Всички хора, играчите, щабът, всички, ги е грижа толкова много за ситуацията, в която сме, и искаме да обърнем нещата", сподели Ван де Вен.

"Очевидно сме в труден период и когато хората говорят разни неща за теб не е лесно, но е част от живота и трябва да се справяш. Гледам да не чета много неща, да стоя далеч от телефона и да съм със семейството и с приятели", допълни той.

