Шампион с Рилски спортист подсили Спартак Плевен

Добре познатият на българската публика център Джон Флорвиъс, шампион с Рилски спортист, вече официално е част от баскетболния Спартак Плевен.

"Обявяваме официално привличането в състава на представителния мъжки отбор на клуба на американския център Джон Флорвиъс (10.10.1990, 211 см, 109 кг). Джон е добре познат на родната публика от периодите му в НБЛ с екипите на Левски, Рилски и Черно море.

Очакваме достатъчно мощна подкрепа за усилията на отбора на позиция 5 и приветстваме още веднъж Джон с "Добре дошъл в Балканстрой!", съобщиха от Спартак в социалните мрежи.

Снимки: Sportal.bg