Шампион с Рилски спортист подсили Спартак Плевен

  • 17 март 2026 | 17:31
Шампион с Рилски спортист подсили Спартак Плевен

Добре познатият на българската публика център Джон Флорвиъс, шампион с Рилски спортист, вече официално е част от баскетболния Спартак Плевен.

"Обявяваме официално привличането в състава на представителния мъжки отбор на клуба на американския център Джон Флорвиъс (10.10.1990, 211 см, 109 кг). Джон е добре познат на родната публика от периодите му в НБЛ с екипите на Левски, Рилски и Черно море.

Очакваме достатъчно мощна подкрепа за усилията на отбора на позиция 5 и приветстваме още веднъж Джон с "Добре дошъл в Балканстрой!", съобщиха от Спартак в социалните мрежи.

Здрава битка в "Арена София"

  • 17 март 2026 | 17:49
Таня Гатева обяви състава за мача с Черна гора

  • 17 март 2026 | 16:43
Сериозен интерес към билетите за мача на Апоел с Париж в София днес

  • 17 март 2026 | 14:24
Спанулис е бил вариант за Апоел

  • 17 март 2026 | 14:05
Пуснаха билетите за мача Апоел - Виртус Болоня

  • 17 март 2026 | 13:39
Руди Гобер: Винаги съм мечтал да спечеля златен медал от Олимпийски игри

  • 17 март 2026 | 12:15
