Още два отбора потвърдиха участието си на турнир с Алекс "Rainwaker" Петров

Отборите на Aurora и M80 също потвърдиха участието си в румънския турнир по CS2 - DraculaN Season 6. По този начин те се присъединиха към редица други тимове, които ще вземат участие в турнира, сред които и Monte на българина Алекс "Rainwaker" Петров.

Гореспоменатият шампионат ще се проведе между последните дни на март и първите на април в Букурещ, като ще събере 24 класи състави, сред които FaZe, Liquid и Fnatic. Тимовете ще се борят за най-големия дял от наградния фонд, който наброява общо 15 000 долара.

Снимка: Monte