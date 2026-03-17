Още един турски отбор в Евролигата

Отборът на Бешикташ е много близо до голямата стъпка да играе в Евролигата през следващия сезон, според публикации в турски медии.

Въпреки че отборът все още не е спечелил Еврокъп, има индикации, че те са в напреднали преговори с Евролигата, които биха могли да им осигурят място в най-престижния европейски клубен турнир за сезон 2026/27.

„Бешикташ може да играе в Евролигата през следващия сезон, независимо от резултата, който ще постигне в Еврокъп тази година. Постигнат е значителен напредък в преговорите с Евролигата“, се посочва конкретно.

Обикновено шампионът на Еврокъп автоматично си осигурява билет за Евролигата, но според „Haber Kartali“, Бешикташ може да получи покана от Организацията, независимо от това какво ще постигне през настоящия сезон.

Ако това се потвърди, това би било значително развитие за Бешикташ, който в дългосрочен план си е поставил за цел да участва в Евролигата и да се конкурира с водещите клубове в Европа.

Снимки: Imago