Резултати от НХЛ

В ранните часове на 17-и март (вторник) редовният сезон на НХЛ на САЩ и Канада предложи програма от 5 мача. След техния край лидери в четирите дивизии са Бъфало Сейбърс (Атлантическа), Колорадо Аваланч (Централна), Анахайм Дъкс (Тихоокеанска), Каролина Хърикейнс (Столична).

Детройт Ред Уингс - Калгари Флеймс 5:2 (0:1 4:1 1:0)

Ню Джърси Девилс - Бостън Бруинс 4:3* след продължение - 3:3 (0:2 2:0 1:1) в редовното време, 1:0 в продължението

Ню Йорк Рейнджърс - Лос Анджелис Кингс 1:4 (0:1 0:2 1:1)

Далас Старс - Юта Мамът 3:6 (1:1 1:1 1:4)

Колорадо Аваланч - Питсбърг Пенгуинс 2:7 (2:4 0:2 0:1)

НХЛ ще предложи доста по-обширна програма, в която ще видим девет мача, а програмата стартира в 1:00 часа с три двубоя.