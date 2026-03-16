Нападател на Уелс ще пропусне плейофите за Световното първенство

Проблемите в атаката на националния отбор на Уелс се увеличиха, след като се оказа, че водещият им нападател Кийфър Мур се е контузил и пропуска плейофите за класиране на Световното първенство.

На 26 март уелсците играят полуфинален плейоф срещу Босна и Херцеговина, а Мур ще пропусне и финала срещу Италия или Северна Ирландия на 31 март, ако се класират там. “Драконите” са домакини и на двата мача, като са заявили едно и също съоръжение: „Кардиф Сити Стейдиъм“. Последните четири места от зона Европа ще бъдат разпределени именно с плейофи, а Световното първенство ще се проведе от 11 юни до 19 юли в САЩ, Канада и Мексико.

33-годишният таран пропусна последните два мача на клубния си тим Рексъм – срещу Хъл Сити и Суонси. Оказва се, че е увредил ахилесовото си сухожилие при поражението от Челси за ФА Къп по-рано през март и не може да се възстанови. Мениджърът на Рексъм Фил Паркинсън каза днес: „Кийфър няма да пътува за лагера на националния отбор, което е голям удар за страната и за него самия“. Мур има 13 гола в 36 срещи за Рексъм в Чемпиъншип, откакто пристигна от Шефилд Юнайтед.

И докато в Уелс се чудят кой да играе в атаката при това положение, то Босна и Херцеговина ще пристигне с легендата си Един Джеко. Селекционерът на Уелс Крейг Белами предупреди, че неостаряващият нападател – в момента футболист на Шалке 04 във Втора Бундеслига, е основна опасност за тима му. Джеко има две шампионски титли във Висшата лига в петте си години в Манчестър Сити, утре има рожден ден и навършва 40 години. В кариерата си също така е носил екипите на италианските Рома и Интер, а остава и капитан на националния тим на бившата югославска република.

„Никога не е бил особено бърз, но неговата игра и интелигентност по време на срещите „винаги са били на високо ниво. Той все още играе на добро ниво и определено е опасен. Идеята ни е да държим Босна далеч от нашето наказателно поле, защото тогава той се възползва от сиуациите“, коментира Белами, чието време на стадион „Етихад“ приключи в същия период на 2011 г., в който Джеко се премести в Манчестър.

