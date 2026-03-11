Популярни
Димитър Калчев и Димитър Механджийски тренират здраво в Бразилия

  • 11 март 2026 | 17:58
Най-добрите български състезатели в плажния волейбол Димитър Калчев и Димитър Механджийски са на подготвителен лагер в Бразилия преди началото на сезона.

Те са там заедно с треньора си и бивш национал Константин Митев, а тренировките им води бразилският специалист Адриано Тикао.

“В Жоао Песоа сме. Адриано Тикао ни тренира. 3 седмици ще продължи лагерът ни тук, който е встъпителен. Предните два месеца наблягахме много на физика, тук повече волейбол играем. Тренираме основно упражнения и играем с някои местни двойки. Веднъж тренирахме с Краб и Бенеш и веднъж с Арно Гутие-Рат. Първите турнири са ни през месец май”, заяви Димитър Калчев специално за Sportal.bg от Бразилия.

