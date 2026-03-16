Алджамейн Стърлинг: Битка между мен и Волкановски ще бъде мастърклас

  • 16 март 2026 | 10:42
  • 134
  • 0

Алджамейн Стърлинг изрази нетърпението си да получи шанс срещу действащия шампион на UFC в категория пер - Александър Волкановски.

Последните две защити на титлата за Волкановски бяха срещу Диего Лопес, когото австралиецът победи и в двата случая. Бившият шампион в категория петел, Алджамейн Стърлинг (20-5 MMA, 17-5 UFC), има баланс от две победи и една загуба, откакто се качи в дивизията до 66 кг., и смята, че би представлявал сериозно изпитание за шампиона.

Ако не получи двубой с Волкановски, Стърлинг е готов да се изправи срещу всеки друг, но вече губи търпение в очакване на предложение.

„Аз и Волк сме двама техничари“, заяви Стърлинг пред MMA Junkie Radio. „Ще изнесем мастърклас по ММА. Наистина вярвам в това. Ето защо този двубой ме интригува толкова много. Ако искат да ми дадат някой друг, ще намеря стратегия и начин да победя и такъв съперник. Никога не съм отказвал мач, когото и да поставят пред мен. Знам, че Волк обича да бъде активен. Направил съм всичко, което тези момчета са искали. Не знам какво повече искат от мен. Просто, моля ви, дайте ми шанс. Дайте ми двубой, за да си заслужа отново възможността, и оттам ще продължим напред.“

Стърлинг изрази недоумение защо от UFC са решили да блокират дивизията и да губят времето на всички с реванша между Волкановски и Лопес.

„Реваншът забави всичко“, коментира Стърлинг. „Не просто го забави, а направо спря развитието за всички. Наистина мисля, че те са вярвали, че той [Лопес] ще успее да се справи втория път, но шампионът им доказа, че грешат, и го спря отново – този път дори по-лошо.“

