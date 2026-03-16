Дреновец потегли с победа над шампиона през пролетта

Дреновец започна отлично пролетния полусезон в Областната група на Видин. Тимът надделя с 2:1 в гостуването си на шампиона Кула 04 и го победи за втори път през настоящата кампания. В първия си пролетен мач дреновчани се поздравиха с успех благодарение на головете на Александър Петров в 33-ата минута и Патрик Росенов в 74-ата. Двубоят се изигра на висок интензитет и беше доста напрегнат. Стражът на Дреновец Ян Янев спаси доста положения. Припомняме, че сезонът за Дреновец стартира с домакинска победа над Кула 04 с 3:0.