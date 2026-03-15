Майнц спечели битката за оцеляване

Майнц спечели с 2:0 гостуването си на Вердер в директна битка за оцеляване в Бундеслигата. Тимът на Урс Фишер се разписа по веднъж в началото на първото и второто полувреме. Майнц записа успех след четири поредни равенства, но тимът прави отлична пролет и е на три точки над зоната на изпадащите, като изпревари днешния си съперник.

Срещата започна на висока скорост и гостите поведоха още в шестата минута. Мвене проби отляво и центрира към непокрития Паул Небел, който откри резултата. Вердер беше близо до мигновен отговор, но удар с глава на Битенкурт срещна гредата. След това опасните ситуации станаха рядкост, но Майнц беше отлично организиран.

Dem FSV Mainz 05 gelingt beim direkten Konkurrenten gegen den Abstieg ein äußerst wertvoller Auswärtssieg. Folgt nun ein Spiel für die Vereinsgeschichte?https://t.co/8Q358AFBkp — FAZ Rhein-Main (@FAZ_RheinMain) March 15, 2026

В началото на втората част двата отбора създадоха няколко положения. Удар на Грюл не бе достатъчно точен, а Титц пропусна голям шанс пред двугата врата. В 52-ата минута Жае-Сун Лий удвои аванса на Майнц след пробив и центриране на Бекер. Играчите на домакините се стараеха, но играта им не вървеше. Те правеха прекалено много грешки, което улесняваше съперника. Вердер създаде много малко в предни позиции и чак в края беше близо до гол, но резервите Муса, Чович и Шмит не успяха да се разпишат.

Снимки: Imago