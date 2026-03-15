Георги Костадинов се превърна в герой за Левски в Стара Загора - на живо след минималния успех над Берое
Майнц спечели битката за оцеляване

  • 15 март 2026 | 18:45
  • 425
  • 0
Майнц спечели с 2:0 гостуването си на Вердер в директна битка за оцеляване в Бундеслигата. Тимът на Урс Фишер се разписа по веднъж в началото на първото и второто полувреме. Майнц записа успех след четири поредни равенства, но тимът прави отлична пролет и е на три точки над зоната на изпадащите, като изпревари днешния си съперник.

Срещата започна на висока скорост и гостите поведоха още в шестата минута. Мвене проби отляво и центрира към непокрития Паул Небел, който откри резултата. Вердер беше близо до мигновен отговор, но удар с глава на Битенкурт срещна гредата. След това опасните ситуации станаха рядкост, но Майнц беше отлично организиран.

В началото на втората част двата отбора създадоха няколко положения. Удар на Грюл не бе достатъчно точен, а Титц пропусна голям шанс пред двугата врата. В 52-ата минута Жае-Сун Лий удвои аванса на Майнц след пробив и центриране на Бекер. Играчите на домакините се стараеха, но играта им не вървеше. Те правеха прекалено много грешки, което улесняваше съперника. Вердер създаде много малко в предни позиции и чак в края беше близо до гол, но резервите Муса, Чович и Шмит не успяха да се разпишат.

Снимки: Imago

