Виктор Перейра продължава да няма победа начело на Нотингам след ново равенство

Нотингам Форест завърши наравно 0:0 с Фулъм в мач от 30-ия кръг на Премиър лийг. По този начин домакините удължиха серията си на седем двубоя без успех. Лондончани не бяха допускали попадение в първите 15 минути от своите двубои и успяха да запазят това постижение, макар много добрата ситуация, която се откри пред Елиът Ансерсън. Най-добрата ситуация пред “котиджърс” преди почивката бе на сметката на Калвин Баси, който стреля с глава след центриране от фал на Алекс Иуоби, но Матс Зелс се намеси отлично. Николас Домингес и Морган Гибс-Уайт също бяха отказани след отлични намеси на Бернд Лено.

В крайна сметка Дан Ндой успя да реализира в 63-ата минута, след като се измъкна от опеката на бранител и прати кълбото в мрежата. Веднага ситуацията бе прегледана детайлно с ВАР и в крайна сметка бе отменено поради тънка засада. Двата тима си размениха още някои опасности до крана двубоя, след като появилият се от пейката Саша Лукич стреля много опасно, а от другата страна на игралното поле това направи Тайуо Ауоний.

Мениджърът на Нотингам Форест Виктор Перейра продължава да няма успех начело на тима в първенството и до момента има две победи и две равенства. Отборът на Марко Силва пък има само една победа в последните си шест гостувания, което и пречи на тима на лондончани да се изкачи в по-горната половина.

Снимки: Gettyimages