Лийдс и Груев стигнаха до точка с човек по-малко

Лийдс спечели точка при гостуването си на Кристъл Палас, въпреки че игра с човек по-малко цяло второ полувреме. Срещата завърши 0:0, но йоркшърци пропуснаха шанс да стигнат до трите точки. Доминик Калвърт-Люин пропусна дузпа малко преди почивката, а Габриел Гудмундсон бе изгонен в добавеното време на първата част. Илия Груев влезе в игра за началото на второто полувреме и помогна на тима да запази резултата. Отборът на Даниел Фарке е на три точки от зоната на изпадащите.

FULL-TIME: Crystal Palace 0-0 Leeds United



Първото полувреме не предложи много, като Лийдс беше по-опасният отбор. Ааронсон имаше една добра възможност след грешка на Сар. Йоркшърци получи още по-голям шанс в края на първата част, когато Уил Хюз игра с ръка в наказателното поле и се стигна до дузпа. Калвърт-Люин обаче не уцели вратата от бялата точка. Последваха нервни минути. Първо Яка Бийол можеше да бъде изгонен за втори жълт картон, но съдията му го спести. Секунди по-късно реферът показа жълт картон на Гудмундсон, но сякаш бе забравил, че играчът е санкциониран и му бе напомнено преди да изгони шведа.

Груев влезе в игра на почивката, а през второто полувреме Лийдс не позволи да бъде притиснат. Жан-Филип Матета също се появи в игра, като това бе първият му мач след проваления трансфер в Милан в края на трансферния прозорец. Французинът беше близо до гол, но Карл Дарлоу направи отлично спасяване. Палас стигна до попадение на Лерма, но то бе отменено поради засада на Бренън Джонсън.

