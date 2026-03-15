Георги Костадинов се превърна в герой за Левски в Стара Загора - на живо след минималния успех над Берое
  3. Лийдс и Груев стигнаха до точка с човек по-малко

Лийдс и Груев стигнаха до точка с човек по-малко

  • 15 март 2026 | 18:02
Лийдс спечели точка при гостуването си на Кристъл Палас, въпреки че игра с човек по-малко цяло второ полувреме. Срещата завърши 0:0, но йоркшърци пропуснаха шанс да стигнат до трите точки. Доминик Калвърт-Люин пропусна дузпа малко преди почивката, а Габриел Гудмундсон бе изгонен в добавеното време на първата част. Илия Груев влезе в игра за началото на второто полувреме и помогна на тима да запази резултата. Отборът на Даниел Фарке е на три точки от зоната на изпадащите.

Първото полувреме не предложи много, като Лийдс беше по-опасният отбор. Ааронсон имаше една добра възможност след грешка на Сар. Йоркшърци получи още по-голям шанс в края на първата част, когато Уил Хюз игра с ръка в наказателното поле и се стигна до дузпа. Калвърт-Люин обаче не уцели вратата от бялата точка. Последваха нервни минути. Първо Яка Бийол можеше да бъде изгонен за втори жълт картон, но съдията му го спести. Секунди по-късно реферът показа жълт картон на Гудмундсон, но сякаш бе забравил, че играчът е санкциониран и му бе напомнено преди да изгони шведа.

Груев влезе в игра на почивката, а през второто полувреме Лийдс не позволи да бъде притиснат. Жан-Филип Матета също се появи в игра, като това бе първият му мач след проваления трансфер в Милан в края на трансферния прозорец. Французинът беше близо до гол, но Карл Дарлоу направи отлично спасяване. Палас стигна до попадение на Лерма, но то бе отменено поради засада на Бренън Джонсън.

Снимки: Imago

