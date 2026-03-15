Пламен Крумов: Поздравления за футболистите, изиграха един много добър двубой

Старши треньорът на Рилски спортист (Самоков) Пламен Крумов поздрави играчите си за силния мач, който изиграха срещу Оборище (Панагюрище). Макар и да спечелиха само с 1:0, те показаха характер и по думите на Крумов, не допуснаха опасности пред вратата на лидера в класирането:

Според мен трудна, но заслужена победа срещу отбор, който смятам, че е един от най-добрите в първенството. Стана много тежък и мъжки мач. Пропуснахме златни възможности да поведем с два гола и малко да се успокоят момчетата. Определено това, че във всеки мач играем за задължителни 3 точки, е бреме. Играе се под напрежение, но е така, когато гониш първото място. Ако изчезне напрежението, вече е лошо. Поздравления за футболистите. Изиграха един много добър двубой. Почти нямаше опасности пред нашата врата, само няколко статични положения. Като цяло съм много доволен от характера, който играчите показаха. И, естествено, от победата с чиста мрежа. За сетен път ще кажа, че защитата печели първенствата.

Наставникът не подмина и благодарностите към феновете на футбола в Самоков, които подкрепиха Рилецо и днес:

Благодаря на хората, които бяха дошли да ни подкрепят. Надявам се да сме ги зарадвали. Сега ще отдъхнем няколко дни, а с оглед почивката в следващия кръг имаме доста време да се подготвим качествено за следващия мач.

Следващият сблъсък на Рилски спортист е домакинство срещу Костинброд на 28-ми март, тъй като в 24-ия кръг отборът ще получи служебен успех срещу отказалия се от участие в групата Витоша (Бистрица).