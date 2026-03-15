Уембаняма се завърна с гръм и трясък за Спърс

Виктор Уембаняма се отличи с 32 точки, 12 борби, 8 асистенции и 4 чадъра при завръщането си след един мач отсъствие поради болки в прасеца, за да изведе домакина Сан Антонио Спърс до успеха над Шарлът Хорнетс със 115:102.

Ди’Арън Фокс добави 17 точки за “Шпорите”, а Стефон Касъл - 15 точки и 10 асистенции. Келдън Джонсън отбеляза 13 точки, а Люк Корнет допринесе с 10 за Сан Антонио.

Майлс Бриджис поведе “Стършелите” с 22 точки, докато Кон Кнупел реализира 20, Коби Уайт - 18 от пейката, а ЛаМело Бол - 17.

Паоло Банкеро завърши с 27 точки, 8 борби и 7 асистенции, а гостуващият Орландо се наложи над Маями Хийт за пети пореден път след 121:117.

Орландо водеше с цели 22 точки, но се нуждаеше от два наказателни удара на Уендъл Картър 11 секунди преди края, за да стигне до успеха. Банкеро добави два наказателни удара 7,8 секунди преди края. Дезмънд Бейн се отличи с 21 точки за Меджик, които имат седем поредни победи. Картър вкара 15, Джейлън Съгс - 14, а Джамал Кейн - 12, а “Магьосниците” спечелиха серията от сезона с 5:0.

Маями, чиято серия от седем победи беше прекъсната, беше воден от Бам Адебайо, който записа 20 точки, 7 борби, 4 отнети топки и 2 чадъра. Хайме Хакес завърши с 22 точки, 7 асистенции и 3 откраднати топки.

Неемиас Кета отбеляза най-много точки в мача - 24, плюс 10 борби, за да помогне на Бостън Селтикс да прекрати серията си от две загуби и да победи Вашингтон Уизардс като гост със 111:100.

Селтикс се възползваха от 20 точки, 14 борби и 7 асистенции на Джейсън Тейтъм, а Джейлън Браун добави 16 точки. Дерик Уайт вкара 15, а Лука Гарза - също 15, но от пейката.

Загубата удължи серията от загуби на Вашингтон до 11. Уизардс претърпяха поражения в девет поредни мача като гост.

Си Джей МакКолъм отбеляза 30 точки и наниза 7 тройки, за да помогне на Атланта Хоукс да удължи победната си серия до девет мача с успех над гостуващия Милуоки Бъкс със 122:99.

Филаделфия 76ърс пък надделя над Бруклин Нетс със 104:97 след 28 точки на Куентин Граймс.

ДеМар ДеРоузън вкара 27 точки, а Прешъс Ачуа записа 25 точки и 13 борби, за победата на Сакраменто Кингс като гост срещу Лос Анджелис Клипърс със 118:109.

Кауай Ленард отбеляза 31 точки за Клипърс, с което изравни рекорда на клуба с 45-ия си пореден мач с поне 20 точки. Ленард отиде в съблекалнята през първото полувреме заради рана над лявото око и напусна играта 9:27 минути преди края, когато си изкълчи левия глезен.