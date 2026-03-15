Барселона не трябва да отпуска газта срещу Севиля

Барселона ще посрещне Севиля в мач 28-ия кръг на испанската Ла Лига на 15 март 2026 г. Двубоят ще се проведе на стадион "Спотифай Камп Ноу" с начален час 17:15. Каталунците ще търсят победа пред собствена публика, за да затвърдят лидерската си позиция в първенството, докато андалусийците се нуждаят от точки в борбата за оцеляване в елита.

Барселона доминира в Ла Лига, заемайки първото място с 67 точки след 27 изиграни мача. Каталунците демонстрират впечатляваща офанзивна мощ със 72 отбелязани гола, докато защитата им е допуснала 26.

От друга страна, Севиля се намира в опасната зона на класирането - 15-то място с 31 точки. Андалусийците имат негативна голова разлика с 35 отбелязани и 42 допуснати попадения. Затова всяка точка, която успеят да измъкнат ще бъде безценна.

Барселона е в отлична форма с четири победи и едно равенство в последните си пет мача. Каталунците завършиха наравно с Нюкасъл (1:1) в Шампионската лига на 10 март, но преди това постигнаха важна победа като гост срещу Атлетик Билбао (1:0) в Ла Лига на 7 март. Впечатляваща беше и победата им с 3:0 срещу Атлетико Мадрид за Купата на краля на 3 март. Преди това отборът на Ханс-Дитер Флик разгроми Виляреал с 4:1 на 28 февруари и Леванте с 3:0 на 22 февруари в първенството.

Севиля, от своя страна, показва колеблива форма с четири равенства и само една победа в последните си пет мача. Андалусийците завършиха 1:1 с Райо Валекано на 8 март и 2:2 с Бетис на 1 март. Единствената им победа дойде срещу Хетафе (1:0) на 22 февруари, последвана от две равенства - 1:1 с Алавес на 14 февруари и 1:1 с Жирона на 8 февруари.

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Барселона има предимство с три победи срещу две за Севиля. Последната среща между тях се състоя на 5 октомври 2025 г., когато Севиля изненадващо разгроми каталунците с 4:1 на своя стадион. Преди това, на 9 февруари 2025 г., Барселона победи в Севиля с 4:1. На 20 октомври 2024 г. каталунците постигнаха убедителна победа с 5:1 на "Камп Ноу". На 26 май 2024 г. Барселона отново триумфира с 2:1 в Севиля, а на 29 септември 2023 г. победи с минималното 1:0 на своя стадион. Историята показва, че домакинският фактор често е решаващ в сблъсъците между двата отбора.

Извън строя за Барса остават младият Марк Бернал и Андреас Кристенсен, който все още не е възстановен от проблема с ахилесовото сухожилие. Най-голямата въпросителна обаче е около перлата на тима – Ламин Ямал. Въпреки че поднови тренировки в петък, лекарският щаб ще вземе решение в последната минута дали да рискува с неговото пускане в игра. Добрата новина за „блаугранас“ е пълното завръщане на Гави и Ерик Гарсия, които се очаква да попаднат в групата.

Ситуацията в лагера на Севиля изглежда още по-тревожна. Треньорският щаб няма да може да разчита на Хосе Анхел Кармона, който изтърпява наказание за натрупани жълти картони. Болничната стая на андалусийците е препълнена – Пеке Фернандес и Маркао са твърдо аут. В последните часове стана ясно, че Алберт Самби Локонга и Акор Адамс също са получили мускулни травми на тренировка, което почти сигурно ги вади от сметките за утре. Нападателите Рубен Варгас и Нийл Мопе остават под въпрос до последния момент.

