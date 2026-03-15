Барселона не трябва да отпуска газта срещу Севиля

Барселона ще посрещне Севиля в мач 28-ия кръг на испанската Ла Лига на 15 март 2026 г. Двубоят ще се проведе на стадион "Спотифай Камп Ноу" с начален час 17:15. Каталунците ще търсят победа пред собствена публика, за да затвърдят лидерската си позиция в първенството, докато андалусийците се нуждаят от точки в борбата за оцеляване в елита.

Барселона доминира в Ла Лига, заемайки първото място с 67 точки след 27 изиграни мача. Каталунците демонстрират впечатляваща офанзивна мощ със 72 отбелязани гола, докато защитата им е допуснала 26.

От друга страна, Севиля се намира в опасната зона на класирането - 15-то място с 31 точки. Андалусийците имат негативна голова разлика с 35 отбелязани и 42 допуснати попадения. Затова всяка точка, която успеят да измъкнат ще бъде безценна.

Барселона е в отлична форма с четири победи и едно равенство в последните си пет мача. Каталунците завършиха наравно с Нюкасъл (1:1) в Шампионската лига на 10 март, но преди това постигнаха важна победа като гост срещу Атлетик Билбао (1:0) в Ла Лига на 7 март. Впечатляваща беше и победата им с 3:0 срещу Атлетико Мадрид за Купата на краля на 3 март. Преди това отборът на Ханс-Дитер Флик разгроми Виляреал с 4:1 на 28 февруари и Леванте с 3:0 на 22 февруари в първенството.

Севиля, от своя страна, показва колеблива форма с четири равенства и само една победа в последните си пет мача. Андалусийците завършиха 1:1 с Райо Валекано на 8 март и 2:2 с Бетис на 1 март. Единствената им победа дойде срещу Хетафе (1:0) на 22 февруари, последвана от две равенства - 1:1 с Алавес на 14 февруари и 1:1 с Жирона на 8 февруари.

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Барселона има предимство с три победи срещу две за Севиля. Последната среща между тях се състоя на 5 октомври 2025 г., когато Севиля изненадващо разгроми каталунците с 4:1 на своя стадион. Преди това, на 9 февруари 2025 г., Барселона победи в Севиля с 4:1. На 20 октомври 2024 г. каталунците постигнаха убедителна победа с 5:1 на "Камп Ноу". На 26 май 2024 г. Барселона отново триумфира с 2:1 в Севиля, а на 29 септември 2023 г. победи с минималното 1:0 на своя стадион. Историята показва, че домакинският фактор често е решаващ в сблъсъците между двата отбора.

Извън строя за Барса остават младият Марк Бернал и Андреас Кристенсен, който все още не е възстановен от проблема с ахилесовото сухожилие. Най-голямата въпросителна обаче е около перлата на тима – Ламин Ямал. Въпреки че поднови тренировки в петък, лекарският щаб ще вземе решение в последната минута дали да рискува с неговото пускане в игра. Добрата новина за „блаугранас“ е пълното завръщане на Гави и Ерик Гарсия, които се очаква да попаднат в групата.

Ситуацията в лагера на Севиля изглежда още по-тревожна. Треньорският щаб няма да може да разчита на Хосе Анхел Кармона, който изтърпява наказание за натрупани жълти картони. Болничната стая на андалусийците е препълнена – Пеке Фернандес и Маркао са твърдо аут. В последните часове стана ясно, че Алберт Самби Локонга и Акор Адамс също са получили мускулни травми на тренировка, което почти сигурно ги вади от сметките за утре. Нападателите Рубен Варгас и Нийл Мопе остават под въпрос до последния момент.

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Спалети: Тази вечер играхме с манталитета на силен отбор

Спалети: Тази вечер играхме с манталитета на силен отбор

  • 15 март 2026 | 04:35
  • 1541
  • 1
Интер Маями буксува в отсъствието на Меси

Интер Маями буксува в отсъствието на Меси

  • 15 март 2026 | 03:55
  • 1253
  • 0
Росиниър: Заслужавахме много повече от този мач

Росиниър: Заслужавахме много повече от този мач

  • 15 март 2026 | 03:29
  • 1190
  • 0
Лошата серия на Минчев и компания продължи и срещу Висла (Плоцк)

Лошата серия на Минчев и компания продължи и срещу Висла (Плоцк)

  • 15 март 2026 | 00:56
  • 709
  • 1
Монако с пета поредна победа в първенството

Монако с пета поредна победа в първенството

  • 15 март 2026 | 00:31
  • 967
  • 0
Рапид спечели дербито на Букурещ срещу Динамо след обрат, Миланов влезе в края

Рапид спечели дербито на Букурещ срещу Динамо след обрат, Миланов влезе в края

  • 15 март 2026 | 00:20
  • 864
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Очаквайте на живо: Гран При на Китай, шампионът Норис може и да не стартира

Очаквайте на живо: Гран При на Китай, шампионът Норис може и да не стартира

  • 15 март 2026 | 07:52
  • 2027
  • 0
Левски преследва нов успех срещу закъсалия Берое

Левски преследва нов успех срещу закъсалия Берое

  • 15 март 2026 | 07:17
  • 4082
  • 17
Лудогорец разби ЦСКА с убийствена ефективност

Лудогорец разби ЦСКА с убийствена ефективност

  • 14 март 2026 | 19:41
  • 139123
  • 1076
Кой е "бижуто" на Арсенал - най-младият голмайстор в историята на Премиър лийг?

Кой е "бижуто" на Арсенал - най-младият голмайстор в историята на Премиър лийг?

  • 15 март 2026 | 08:27
  • 637
  • 0
Черно море посреща последния в търсене на първа победа на "Тича" през пролетта

Черно море посреща последния в търсене на първа победа на "Тича" през пролетта

  • 15 март 2026 | 07:42
  • 1068
  • 1
Манчестър Юнайтед и Астън Вила влизат в пряк сблъсък за място в топ 4

Манчестър Юнайтед и Астън Вила влизат в пряк сблъсък за място в топ 4

  • 15 март 2026 | 06:59
  • 2708
  • 0