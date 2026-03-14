Овиедо с надежди за оцеляване след важна победа

Овиедо стигна до много ценни три точки, след като спечели с 1:0 домакинството си на Валенсия. Единственото попадение в мача реализира Давид Костас в 30-ата минута. Тимът на Гийермо Алмада остава на последно място в класирането, но се доближи до отборите пред него.

Домакините стартираха активно и в петата минута Тиаго Фернандес стреля покрай вратата от границата на наказателното поле. Те поведоха след половин час игра, след като Фернандес преодоля съперник и намери капитана си Давид Костас, който заби топката в мрежата. Малко преди почивката тимът на Алмада имаше още един шанс, но Димитриевски напрадви важно спасяване.

FINAL | 💥 El Oviedo quiere creer



El colista se aferra a la vida con una peleada victoria que pudo ser más cómoda si el VAR no interfiere en el 2-0.



Cuarto partido que gana el equipo ovetense. #RealOviedoValencia | #LaLigaEASports pic.twitter.com/xjAHZZbUEa — EFE Deportes (@EFEdeportes) March 14, 2026

Валенсия е един от най-слабите гости в Ла Лига и не промени тази тенденция през второто полувреме и по-опасните положения бяха пред тяхната врата. Димитриевски отрази удар с глава на Виняс, Илич пропусна голям шанс след час игра, а попадение на Овиедо бе отменено след разглеждане с ВАР.

Снимки: Imago