  1. Sportal.bg
  2. Валенсия
  Овиедо с надежди за оцеляване след важна победа

Овиедо с надежди за оцеляване след важна победа

Овиедо с надежди за оцеляване след важна победа

Овиедо стигна до много ценни три точки, след като спечели с 1:0 домакинството си на Валенсия. Единственото попадение в мача реализира Давид Костас в 30-ата минута. Тимът на Гийермо Алмада остава на последно място в класирането, но се доближи до отборите пред него.

Домакините стартираха активно и в петата минута Тиаго Фернандес стреля покрай вратата от границата на наказателното поле. Те поведоха след половин час игра, след като Фернандес преодоля съперник и намери капитана си Давид Костас, който заби топката в мрежата. Малко преди почивката тимът на Алмада имаше още един шанс, но Димитриевски напрадви важно спасяване.

Валенсия е един от най-слабите гости в Ла Лига и не промени тази тенденция през второто полувреме и по-опасните положения бяха пред тяхната врата. Димитриевски отрази удар с глава на Виняс, Илич пропусна голям шанс след час игра, а попадение на Овиедо бе отменено след разглеждане с ВАР.

Още от Футбол свят

Реал Мадрид 2:0 Елче, тройна смяна за домакините

Реал Мадрид 2:0 Елче, тройна смяна за домакините

  • 14 март 2026 | 22:54
  • 6245
  • 16
Уест Хам 1:1 Манчестър Сити, пропуск на Холанд

Уест Хам 1:1 Манчестър Сити, пропуск на Холанд

  • 14 март 2026 | 22:48
  • 3222
  • 8
Удинезе 0:1 Ювентус, отмениха гол на Консейсао

Удинезе 0:1 Ювентус, отмениха гол на Консейсао

  • 14 март 2026 | 23:01
  • 2106
  • 1
Ница с важна победа над Анже

Ница с важна победа над Анже

  • 14 март 2026 | 22:43
  • 173
  • 0
Тонислав Йорданов и Кишварда допуснаха поражение като гост

Тонислав Йорданов и Кишварда допуснаха поражение като гост

  • 14 март 2026 | 22:10
  • 278
  • 0
Гол-красавец не стигна на Хамбургер срещу Кьолн

Гол-красавец не стигна на Хамбургер срещу Кьолн

  • 14 март 2026 | 21:50
  • 403
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец разби ЦСКА с убийствена ефективност

Лудогорец разби ЦСКА с убийствена ефективност

  • 14 март 2026 | 19:41
  • 126414
  • 1013
Янев: Аз съм работил в най-големите ла*на в българския футбол, но не съм губил мотивация

Янев: Аз съм работил в най-големите ла*на в българския футбол, но не съм губил мотивация

  • 14 март 2026 | 20:11
  • 25247
  • 126
Реал Мадрид 2:0 Елче, тройна смяна за домакините

Реал Мадрид 2:0 Елче, тройна смяна за домакините

  • 14 март 2026 | 22:54
  • 6245
  • 16
Тийнейджър вдъхнови Арсенал за късна победа над Евертън, "топчиите" дръпнаха с 10 точки на върха

Тийнейджър вдъхнови Арсенал за късна победа над Евертън, "топчиите" дръпнаха с 10 точки на върха

  • 14 март 2026 | 21:35
  • 12939
  • 48
Уест Хам 1:1 Манчестър Сити, пропуск на Холанд

Уест Хам 1:1 Манчестър Сити, пропуск на Холанд

  • 14 март 2026 | 22:48
  • 3222
  • 8
Ботев (Враца) развали празненствата на Ботев (Пд)

Ботев (Враца) развали празненствата на Ботев (Пд)

  • 14 март 2026 | 17:16
  • 52573
  • 100