Дея спорт се справи с Черно море в последния кръг

Отборът на Дея спорт (Бургас) приключи с победа редовния сезон в efbet Супер Волей. Играчите на Георги Димитров се справиха и се наложиха като гости на Черно море (Варна) с 3:1 (25:19, 23:25, 25:20, 25:23) в последния двубой от последния 22-и кръг, игран тази вечер в зала "Христо Борисов".

Дея спорт завърши на 6-о място в крайното класиране с 11 победи, 9 загуби и 32 точки. По този начин на 1/4-финалните плейофи за тимът предстои градско бургаско дерби срещу Нефтохимик 2010, който остана на 3-а позиция в подреждането. На 1/4-финалите ще се играе до 2 победи от 3 мача, а първата среща ще бъде следващата неделя (22 март).

Черно море пък е на 9-о място в класирането с 3 победа, 17 загуби и 11 точки, с което приключва участието си в първенството за този сезон.

Най-полезен за Дея спорт стана Валентин Братоев с 16 точки (2 блока, 47% ефективност в атака и 40% позитивно посрещане - +3), докато Ерион Байрами и Цветелин Цветанов добавиха по 15 точки за победата.

За домакините от Черно море Майкъл Доновън реализира 18 точки (3 блока, 50% ефективност в атака и 58% позитивно посрещане - +10), а Симеон Димитров завърши с 16 точки.