  3. Дея спорт се справи с Черно море в последния кръг

Дея спорт се справи с Черно море в последния кръг

  • 14 март 2026 | 21:34
Дея спорт се справи с Черно море в последния кръг

Отборът на Дея спорт (Бургас) приключи с победа редовния сезон в efbet Супер Волей. Играчите на Георги Димитров се справиха и се наложиха като гости на Черно море (Варна) с 3:1 (25:19, 23:25, 25:20, 25:23) в последния двубой от последния 22-и кръг, игран тази вечер в зала "Христо Борисов".

Дея спорт завърши на 6-о място в крайното класиране с 11 победи, 9 загуби и 32 точки. По този начин на 1/4-финалните плейофи за тимът предстои градско бургаско дерби срещу Нефтохимик 2010, който остана на 3-а позиция в подреждането. На 1/4-финалите ще се играе до 2 победи от 3 мача, а първата среща ще бъде следващата неделя (22 март).

Черно море пък е на 9-о място в класирането с 3 победа, 17 загуби и 11 точки, с което приключва участието си в първенството за този сезон.

Най-полезен за Дея спорт стана Валентин Братоев с 16 точки (2 блока, 47% ефективност в атака и 40% позитивно посрещане - +3), докато Ерион Байрами и Цветелин Цветанов добавиха по 15 точки за победата.

За домакините от Черно море Майкъл Доновън реализира 18 точки (3 блока, 50% ефективност в атака и 58% позитивно посрещане - +10), а Симеон Димитров завърши с 16 точки.

Финалите на Демакс+ Висша лига започват

Финалите на Демакс+ Висша лига започват

  • 14 март 2026 | 15:21
Четвъртфиналните двойки в Шампионската лига с трима български волейболисти

Четвъртфиналните двойки в Шампионската лига с трима български волейболисти

  • 14 март 2026 | 14:10
Венислав Антов и Туркоа с нова загуба във Франция

Венислав Антов и Туркоа с нова загуба във Франция

  • 13 март 2026 | 23:11
Алекс Грозданов и Богданка без шансове срещу Заверче в дербито на Полша

Алекс Грозданов и Богданка без шансове срещу Заверче в дербито на Полша

  • 13 март 2026 | 22:42
Радостина Маринова с 13 точки, Динамо (Букурещ) тръгна с победа в плейофите в Румъния

Радостина Маринова с 13 точки, Динамо (Букурещ) тръгна с победа в плейофите в Румъния

  • 13 март 2026 | 20:44
Кристина Гунчева и Волунтари с тежка загуба в първия полуфинал за Купата на CEV

Кристина Гунчева и Волунтари с тежка загуба в първия полуфинал за Купата на CEV

  • 13 март 2026 | 20:27
Лудогорец разби ЦСКА с убийствена ефективност

Лудогорец разби ЦСКА с убийствена ефективност

  • 14 март 2026 | 19:41
Янев: Аз съм работил в най-големите ла*на в българския футбол, но не съм губил мотивация

Янев: Аз съм работил в най-големите ла*на в българския футбол, но не съм губил мотивация

  • 14 март 2026 | 20:11
Съставът на Реал Мадрид срещу Елче, Арбелоа прави три промени и отново залага на младок

Съставът на Реал Мадрид срещу Елче, Арбелоа прави три промени и отново залага на младок

  • 14 март 2026 | 20:55
Тийнейджър вдъхнови Арсенал за късна победа над Евертън, "топчиите" дръпнаха с 10 точки на върха

Тийнейджър вдъхнови Арсенал за късна победа над Евертън, "топчиите" дръпнаха с 10 точки на върха

  • 14 март 2026 | 21:35
Съставите на Уест Хам и Манчестър Сити, Гуардиола е направил три промени

Съставите на Уест Хам и Манчестър Сити, Гуардиола е направил три промени

  • 14 март 2026 | 21:29
Ботев (Враца) развали празненствата на Ботев (Пд)

Ботев (Враца) развали празненствата на Ботев (Пд)

  • 14 март 2026 | 17:16
