Четири от наборите в школата на Хебър няма да заплащат такси

Четири от наборите в детско-юношеската школа на Хебър (Пазарджик) няма да заплащат такси. Финансов благодетел, който запазва анонимност към този момент, ще поеме таксите за обучение на децата от U6, U7, U8 и U9.

Ето какво написаха от клуба:

"Децата от U6, U7, U8 и U9 няма да заплащат такси за обучение в ДЮШ-а на ФК ХЕБЪР. Към момента това се отнася за наборите 2017, 2018, 2019 и 2020 г.

Финансов благодетел, пожелал на този етап да запази своята анонимност, ще поеме таксите за обучение на най-малките футболисти от детско-юношеската школа на ФК Хебър 1918. Става въпрос за децата от подготвителните групи U6, U7, U8 и U9, родени съответно през 2017, 2018, 2019 и 2020 година.

Привилегията влиза в сила от 2 март 2026 г. и ще важи както за вече записаните в школата деца, така и за всички новопостъпили след тази дата. Записвания може да правите на тел. 0899 161 986, както и на стадиона на ФК Хебър 1918.

Този жест е израз на истинска подкрепа към бъдещето на клуба и към развитието на детско-юношеския футбол в Пазарджик. Благодарим за доверието и за вярата в зелената кауза!".