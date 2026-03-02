Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Хебър (Пазарджик)
  3. Четири от наборите в школата на Хебър няма да заплащат такси

Четири от наборите в школата на Хебър няма да заплащат такси

  • 2 март 2026 | 16:48
  • 278
  • 1
Четири от наборите в школата на Хебър няма да заплащат такси

Четири от наборите в детско-юношеската школа на Хебър (Пазарджик) няма да заплащат такси. Финансов благодетел, който запазва анонимност към този момент, ще поеме таксите за обучение на децата от U6, U7, U8 и U9.

Ето какво написаха от клуба:

"Децата от U6, U7, U8 и U9 няма да заплащат такси за обучение в ДЮШ-а на ФК ХЕБЪР. Към момента това се отнася за наборите 2017, 2018, 2019 и 2020 г.

Финансов благодетел, пожелал на този етап да запази своята анонимност, ще поеме таксите за обучение на най-малките футболисти от детско-юношеската школа на ФК Хебър 1918. Става въпрос за децата от подготвителните групи U6, U7, U8 и U9, родени съответно през 2017, 2018, 2019 и 2020 година.

Привилегията влиза в сила от 2 март 2026 г. и ще важи както за вече записаните в школата деца, така и за всички новопостъпили след тази дата. Записвания може да правите на тел. 0899 161 986, както и на стадиона на ФК Хебър 1918.

Този жест е израз на истинска подкрепа към бъдещето на клуба и към развитието на детско-юношеския футбол в Пазарджик. Благодарим за доверието и за вярата в зелената кауза!".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Дербито Лудогорец – Левски ви очаква с награда 65” 4K Ultra HD телевизор!

Дербито Лудогорец – Левски ви очаква с награда 65” 4K Ultra HD телевизор!

  • 2 март 2026 | 15:48
  • 1518
  • 3
Нико Петров: Или не анализират Левски, или не знаят как да го спрат

Нико Петров: Или не анализират Левски, или не знаят как да го спрат

  • 2 март 2026 | 15:29
  • 3257
  • 6
Танчо Калпаков подаде оставка начело на Марек

Танчо Калпаков подаде оставка начело на Марек

  • 2 март 2026 | 15:05
  • 1027
  • 0
Ботев отваря фен-зоната за мача със Септември

Ботев отваря фен-зоната за мача със Септември

  • 2 март 2026 | 14:58
  • 502
  • 0
Веласкес ще говори преди сблъсъка с Лудогорец

Веласкес ще говори преди сблъсъка с Лудогорец

  • 2 март 2026 | 14:25
  • 773
  • 1
ЦСКА обяви, че ще бъде оформен възпоменателен кът в памет на Джони Велинов

ЦСКА обяви, че ще бъде оформен възпоменателен кът в памет на Джони Велинов

  • 2 март 2026 | 14:19
  • 750
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Лудогорец и Локо (Пловдив)

11-те на Лудогорец и Локо (Пловдив)

  • 2 март 2026 | 16:49
  • 1857
  • 7
Асен Златев посочи главния проблем пред БФ Вдигане на тежести

Асен Златев посочи главния проблем пред БФ Вдигане на тежести

  • 2 март 2026 | 11:30
  • 10090
  • 9
20 ирански волейболистки убити след удар от израелска ракета

20 ирански волейболистки убити след удар от израелска ракета

  • 2 март 2026 | 12:39
  • 25818
  • 46
Черно море разсея слуховете за оставка на Илиан Илиев

Черно море разсея слуховете за оставка на Илиан Илиев

  • 2 март 2026 | 15:55
  • 3041
  • 7
Хеттрикът – изчезващият вид в родния футбол?

Хеттрикът – изчезващият вид в родния футбол?

  • 2 март 2026 | 10:17
  • 7040
  • 1
Ще видим ли по-добро лице на България в Ереван?

Ще видим ли по-добро лице на България в Ереван?

  • 2 март 2026 | 08:30
  • 6617
  • 8