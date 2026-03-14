Мариян Наков заби 33 точки, Пирин не прости на ЦСКА в Разлог

Финалистът в турнира за Купата на България Пирин (Разлог) победи ЦСКА с 3:1 (25:15, 25:17, 21:25, 25:19) в последния 20-ия кръг кръг от редовния сезон в efbet Супер Волей.

Така Пирин постигна 10-ия успех от началото на сезона и с актив от 30 точки завърши на 7-о място в редовния сезон.

ЦСКА допусна 7-а загуба и с актив от 39 точки е четвърти.

ЦСКА - Берое е дербито в 1/4-финалните плейофи в efbet Супер Волей, вижте всички двойки

В 1/4-финалните плейофи ЦСКА среща Берое 2016 (Стара Загора), а Пирин среща Локомотив Авиа (Пловдив).

Диагоналът на Пирин Мариян Наков заби страхотните 33 точки (5 аса, 68% ефективност в атака - +21) и стана реализатор №1 на редовния сезон с 416 точки.

Теодор Каменов добави 14 точки (2 аса, 1 блок, 61% ефективност в атака, 39% перфектно и 50% позитивно посрещане - +9).

Костадин Гаджанов се отличи с 12 точки (5 блока, 88% ефективност в атака - +12).

Мартин Павлов бе най-резултатен за ЦСКА с 14 точки (1 блок, 59% ефективност в атака, 14% перфектно и 57% позитивно посрещане - +3).

Захари Згуров добави още 13 точки (2 аса, 55% ефективност в атака, 12% перфектно и 56% позитивно посрещане - +6).

ПИРИН (РАЗЛОГ) - ЦСКА 3:1 (25:15, 25:17, 21:25, 25:19)

ПИРИН: Любомир Агонцев 1, Мариян Наков 33, Теодор Каменов 14, Константин Манолев 8, Костадин Гаджанов 12, Костадин Козелов 10 - Дафин Коцаков-либеро (Александър Стоянов 1, Любомир Златков 1)

Старши треньор: БЛАГОВЕСТ КАТРАНДЖИЕВ

ЦСКА: Висенте Монфорд Миная, Спас Байрев 10, Мартин Павлов 14, Захари Згуров 13, Стойко Ненчев 5, Красимир Митев 4 - Даниел Тихолов-либеро (Александър Ангелов-либеро, Никола Великов, Тодор Костов)

Старши треньор: АЛЕКСАНДЪР ПОПОВ.