Николай Боянов: Който подцени Павликени ще пострада

Партизан (Червен бряг) приема утре едноименния тим на Павликени. Срещата от 13-ия кръг на Северозападна Трета лига.

„Приемаме спокойно, без еуфория успешния старт в Берковица. Най-важното е да стабилизираме отбора. Ще стане като печелим мачовете си. Срещу нас ще е противник, който победи лидера. Водят всекидневен тренировъчен процес, което е от съществено значение в Трета лига. Който подцени Павликени ще пострада. Надявам се нашия отбор да покаже на терена същото поведение, както срещу Ком в последния ни двубой. Очаквам хубав мач“, коментира пред Sportal.bg Николай Боянов, треньор на червенобрежкия тим.