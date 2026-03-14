Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА отново не успя да се опълчи на Лудогорец в Разград - на живо с отзивите след 3:0
  1. Sportal.bg
  2. Борнемут
Бърнли и Борнемут се занулиха в мач, който не донесе желаното на никой от противниците

  • 14 март 2026 | 19:12
  • 450
  • 0

Бърнли и Борнемут завършиха наравно 0:0 в мач от 30-ия кръг на Премиър лийг. Двата тима изиграха малко по-пасивна първа част, а след почивката възпитаниците на Андони Ираола пропуснаха редица солидни положения, но нулевото равенство все пак се запази.

Срещата започна на високи обороти и още в първата половина на първото полувреме бяха пропуснати няколко добри ситуации. Джейдън Антони стреля опасно, а малко след това Еванилсон също отговори с хубав удар, но Мартин Дубравка спаси. Малко след това Хъмфрис спаси удар на Ели Крупи. Така двата тима си размениха по още няколко интересни ситуации до почивката.

Десет минути след началото на втората част Маркъс Таверние нацели гредата след хубав пробив по десния фланг и изстрел с левия крак. Домакините опитаха да вдигнат оборотите в последните минути, тъй като бяха наясно, че успех в тази среща сериозни би подобрил шансовете им за оставане, но в крайна сметка до попадение не се стигна и точките бяха разделени. Хиксът попречи на Борнемут да съкрати разликата с отборите, които в момента заемат позиции в европейскуте турнири.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

  • 14 март 2026 | 18:31
  • 13833
  • 10
  • 14 март 2026 | 16:21
  • 3588
  • 5
  • 14 март 2026 | 17:50
  • 12078
  • 18
  • 14 март 2026 | 15:27
  • 3251
  • 4
  • 14 март 2026 | 14:56
  • 4232
  • 18
  • 14 март 2026 | 14:47
  • 2633
  • 3
  • 14 март 2026 | 19:41
  • 102055
  • 793
  • 14 март 2026 | 20:11
  • 1101
  • 0
  • 14 март 2026 | 17:16
  • 44425
  • 94
  • 14 март 2026 | 14:38
  • 39237
  • 91
  • 14 март 2026 | 19:30
  • 2616
  • 11
  • 14 март 2026 | 19:29
  • 2207
  • 3