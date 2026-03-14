Жирона разби Атлетик Билбао и продължава да се отдалечава от опасната зона

Жирона постигна убедителен успех с 3:0 над Атлетик Билбао в мач от 28-ия кръг на Ла Лига. Уго Ринкон откри резултата още в 4-ата минута, а Азеди Унахи (77’) и Клаудио Ечевери (90+2’) оформиха крайния резултат в последния четвърт час на двубоя.

Срещата започна по перфектен начин за “жирондинците”, които излязоха напред още в самото начало на двубоя, когато Ринкон нахлу в наказателното поле и получи, след което е плътен изстрел реализира. Домакините имаха претенции за дузпа в средата на първата част, когато техен футболист падна в наказателното поле, но реферът подмина ситуацията. В последните пет минути двата тима пропуснаха по още една отлична възможност. Унай Симон демонстрира отлична реакция след удар на Владислав Ванат, а малко след това лошо изчистване даде възможност на играч на баските да стреля от непосредствена близост, но все пак не успя да уцели рамката на вратата.

Точно след час игра Азедин Унахи стреля много опасно в долния ъгъл, но отново Симон се намеси. Още в ответната атака пък Аймерик Лапорт пропусна брилянтна възможност да възстанови равенството, но ударът му бе слаб. Именно Унахи все пак успя да реализира в 77-ата минута след хубаво центриране на Клаудио Ечевери. Самият Ечевери оформи крайния резултат в добавеното време, когато Виктор Циганков завъртя няколко играчи на Атлетик Билбао и в крайна сметка подаде към младока, който се разписа.

По този начин Жирона затвърди добрата си форма в последно време и се изкачи до 12-ото място с 34 точки. От своя страна баските са две позиции по-нагоре, но само с един пункта повече. Тимът на Ернесто Валверде няма успех в три последователни двубоя в първенството.