БФС с нова важна стъпка за защита на децата във футбола

  • 13 март 2026 | 11:29
  • 81
  • 0
Началникът на отдел "Устойчиво стратегическо развитие" в Български футболен съюз Сани Дебърска успешно завърши с отличие второто международно издание на обучителната програма FIFA Guardians Child Safeguarding in Football, която се проведе в периода април 2024 - януари 2026 г. Програмата е сред водещите инициативи на FIFA, насочени към изграждането на ефективни политики и стандарти за защита на децата и всички уязвими групи във футбола. Обучението включва серия от онлайн модули, присъствени сесии и финални изпити и събира представители на футболни федерации от целия свят.

Всяко издание на програмата включва около 100 участници от различни конфедерации, като ограничен брой места са предназначени за представители на федерации, членуващи в UEFA. С успешното завършване на обучението Сани Дебърска се нарежда сред сертифицираните специалисти в областта на Child Safeguarding - системен подход за създаване на безопасна среда за деца и хора в риск от насилие или неправомерни действия в спорта.

Български футболен съюз вече предприема конкретни стъпки в тази посока. Федерацията е сред първите спортни организации в България, които въвеждат официална политика за защита на децата във футбола. Като част от лицензионните изисквания клубовете от Първа и Втора лига вече са задължени да въведат подобни политики и вътрешни механизми за защита.

При постъпване на сигнал за потенциално нарушение се сформира специална комисия от компетентни специалисти, която разглежда случая и извършва проверка съгласно утвърдените протоколи. В допълнение, в момента се разработват обучителни програми за треньори и футболисти, които ще подпомогнат изграждането на още по-сигурна и етична среда в българския футбол.

Завършването на програмата FIFA Guardians Child Safeguarding in Football е поредно доказателство за ангажираността на Български футболен съюз към създаването на безопасна среда за всички участници във футбола и към защитата на децата в спорта.

