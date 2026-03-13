Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Валверде спазва строга диета, понякога я нарушава само заради едно нещо

Валверде спазва строга диета, понякога я нарушава само заради едно нещо

  • 13 март 2026 | 11:09
  • 322
  • 1
Най-споменаваният в момента футболист на Реал Мадрид Федерико Валверде получи поздравления от майка си за феноменалното представяне срещу Манчестър Сити в сряда. Тогава той заби три гола за успеха с 3:0 в първи осминафинал от Шампионската лига.

Дорис Дипета го похвали, че спазва стриктна диета, на което се дължи и силната му форма.

“Феде следва програмата на своя диетолог и е изключително професионален… Много е строг към себе си. Но ако получи почивен ден, може да ми поиска да му направя някоя миланеза (паниран котлет - бел.ред.)“, разказа майката в предаването Carve Deportiva.

Тя е била на трибуните на “Бернабеу” в знаменитата вечер срещу Сити: “Гледах мача от неговата ложа заедно с Мина ( Мина Бонино, неговата партньорка), децата, сватовете, приятели и много хора. Баща му не можа да дойде, защото е с температура.“

“Пиша му, независимо дали печели или губи, дали играе добре, зле или средно. Казах му, че на почти 70 години ми е подарил една магическа вечер… Той винаги ми отговаря. Дори когато загубят и е ядосан, ми пише: ‘Хайде, мамо!’“, разказа още Дорис, която винаги си спомня „колко се борихме, за да стигнем дотук“.

Валверде: Отдавна не бях изпитвал такова удоволствие от футбола
