Алавес се добра до равенство срещу Алавес в 98-ата минута

Алавес се добра до равенство срещу Виляреал в 98-ата минута

Алавес и Виляреал завършиха 1:1 в среща от 28-ия кръг на Ла Лига. "Жълтата подводница" стигна до точката с гол на Никола Пепе в 8-ата минута от добавеното време и стъпи еднолично на третото място в класирането, изпреварвайки Атлетико Мадрид.

Алавес поведе в 40-ата минута с автогол на Рафа Марин, но не успя да задържи преднината си. Тимът от Витория няма победа в 6 пореди мача и се намира на 16-а позиция, на три точки над зоната на изпадащите.

Домакините не отправиха нито един точен удар в хода на мача, но въпреки това бяха близо до победата след автогола на Рафа Марин. Централният защитник на Виляреал прати топката в собствената си врата след хитро отиграване с пета на Тони Мартинес.

В края на полувремето Виляреал имаше възможност да изравни, но Антонио Сивера на два пъти спаси изстрели на Санти Комесаня, а после Никола Пепе шутира над вратата.

В 48-ата минута Сивера отново се прояви, като отрази удар на Жорж Микаутадзе. Четвърт час преди края Никола Пепе направи впечатляващ пробив, но шутира на сантиметри в аут.

В заключителните секунди на срещата Пепе се освободи в наказателното поле и с много прецизен удар в далечния ъгъл матира Сивера за 1:1.

