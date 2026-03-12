Пирин ще се връща в правия път срещу Кюстендил

Пирин 1941 (Разлог) приема ФК Кюстендил в двубой от 23-ия кръг на Югозападната Трета лига. Срещата е в събота, 14-ти март, от 15:00 часа. След загубата с 0:3 в гостуването на Септември II (София) разложкият тим ще се опита да се върне на победния път. Тимът спечели първата си домакинска среща тази година, надделявайки над ОФК Костинброд.

На стадион „Септември“ в Разлог Пирин не допусна поражение в последните си пет срещи, в които записа 3 победи и 2 равенства, макар че след едно от тях му беше присъдена служебна загуба.

Тимът на Христо Джоджов играе доста успешно у дома през този сезон, но не се справя добре в сблъсъците си с Кюстендил в исторически план. През есента Пирин отстъпи с 0:1 като гост и това е шеста загуба в последните 7 двубоя с този опонент.