Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пирин (Разлог)
  3. Дубълът на Септември разби Пирин (Разлог)

Дубълът на Септември разби Пирин (Разлог)

  • 8 март 2026 | 13:10
  • 107
  • 0
Дубълът на Септември разби Пирин (Разлог)

Пирин (Разлог) загуби с 0:3 визитата си на Септември II (София) от 22-ия кръг в Югозападната Трета лига.

През първите 45 минути двата тима не си отбелязаха гол. След едва 80 секунди от началото на второто полувреме Преслав Георгиев откри след далечен изстрел и не особено качествена намеса на Иван Димитров. В 78-ата минута Емил Панов центрира отдясно и Андрей Дудоленски удвои за домакините. Крайното 3:0 оформи Су Мулдер 2 минути преди края на редовното време, засичайки с глава центриране от корнер. В следващия си двубой Пирин е домакин на ФК Кюстендил.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Валентин Валентинов: Победата беше задължителна, благодарности за феновете

Валентин Валентинов: Победата беше задължителна, благодарности за феновете

  • 8 март 2026 | 10:59
  • 542
  • 0
Хърватският стрелец утре при Левски

Хърватският стрелец утре при Левски

  • 8 март 2026 | 10:58
  • 12613
  • 20
Димо Атанасов: Хубаво е да победиш лидера

Димо Атанасов: Хубаво е да победиш лидера

  • 8 март 2026 | 10:47
  • 861
  • 0
Веласкес: Битката за титлата ще е между първите четири, няма да плача или да търся извинения

Веласкес: Битката за титлата ще е между първите четири, няма да плача или да търся извинения

  • 8 март 2026 | 11:20
  • 14000
  • 52
Невен Венков за контролата на Черноломец във Велико Търново

Невен Венков за контролата на Черноломец във Велико Търново

  • 8 март 2026 | 10:41
  • 847
  • 0
Геша: Свършихме си работата

Геша: Свършихме си работата

  • 8 март 2026 | 10:34
  • 898
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Добруджа 0:0 Берое, червен картон за гостите

Добруджа 0:0 Берое, червен картон за гостите

  • 8 март 2026 | 12:55
  • 3277
  • 4
Веласкес: Битката за титлата ще е между първите четири, няма да плача или да търся извинения

Веласкес: Битката за титлата ще е между първите четири, няма да плача или да търся извинения

  • 8 март 2026 | 11:20
  • 14000
  • 52
Хърватският стрелец утре при Левски

Хърватският стрелец утре при Левски

  • 8 март 2026 | 10:58
  • 12613
  • 20
Никола Цолов с първа победа във Формула 2 след безкомпромисно каране в Австралия

Никола Цолов с първа победа във Формула 2 след безкомпромисно каране в Австралия

  • 8 март 2026 | 03:24
  • 46025
  • 61
Ръсел и Мерцедес парираха атаката на Ферари за мечтано начало на сезона във Формула 1

Ръсел и Мерцедес парираха атаката на Ферари за мечтано начало на сезона във Формула 1

  • 8 март 2026 | 07:27
  • 24547
  • 25
Чарлс Оливейра показа класа и пребори Макс Холоуей

Чарлс Оливейра показа класа и пребори Макс Холоуей

  • 8 март 2026 | 07:18
  • 7777
  • 1