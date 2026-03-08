Дубълът на Септември разби Пирин (Разлог)

Пирин (Разлог) загуби с 0:3 визитата си на Септември II (София) от 22-ия кръг в Югозападната Трета лига.

През първите 45 минути двата тима не си отбелязаха гол. След едва 80 секунди от началото на второто полувреме Преслав Георгиев откри след далечен изстрел и не особено качествена намеса на Иван Димитров. В 78-ата минута Емил Панов центрира отдясно и Андрей Дудоленски удвои за домакините. Крайното 3:0 оформи Су Мулдер 2 минути преди края на редовното време, засичайки с глава центриране от корнер. В следващия си двубой Пирин е домакин на ФК Кюстендил.