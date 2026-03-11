Босът на Пари Сен Жермен така и не успя да стигне за мача

Популярни
  2. Пари Сен Жермен
  • 11 март 2026 | 19:33
  • 770
  • 1
В крайна сметка президентът на Пари Сен Жермен Насер Ал-Хелайфи няма да присъства на двубоя срещу Челси от Шампионската лига тази вечер. Катарският бос така и не е успял да излети от Доха, като причината е заплахата от бомби и дронове от Иран покрай въоръжения конфликт със САЩ и Израел.

Още от вчера Ал-Хелайфи правеше опити да напусне Катар, но така и не е намерил начин да стигне до Париж.

Ал-Хелайфи е бил държавен министър на Катар и също така е член на суверенния инвестиционен фонд на страната.

